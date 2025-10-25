EuroLeague: Ο Σόρκιν κέρδισε το πρώτο του βραβείο MVP

Ο φόργουορντ της Μακάμπι αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της 6ης αγωνιστικής, ενώ ο Λεάντρο Μπολμάρο της Αρμάνι Μιλάνο κατέγραψε το υψηλότερο ρεκόρ PIR (37) και τους περισσότερους πόντους (31) στον αγώνα που έχασε η ομάδα του