Παναθηναϊκός: Ποιος είναι ο «Ιησούς» από το σταφ που ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου
Παναθηναϊκός: Ποιος είναι ο «Ιησούς» από το σταφ που ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου
Ο Ράφα Μπενίτεθ ξάφνιασε τους πάντες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου λέγοντας ότι έχει μαζί στο σταφ έναν που λέγεται «Ιησούς», απαντώντας σε ερώτημα για τη δυσαρέσκεια του κόσμου
«Να ξέρετε πως μέσα στο σταφ έχω κάποιον που λέγεται Ιησούς», ήταν η πρώτη ατάκα του Ράφα Μπενίτεθ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ξαφνιάζοντας τους πάντες.
Ο 65χρονος τεχνικός αστειεύτηκε στην ερώτηση σχετικά με τη δυσαρέσκεια του κόσμου του «τριφυλλιού» και αναφέρθηκε σε ένα μέλος του σταφ που τον έχει ακολουθήσει στην Ελλάδα για τη νέα προπονητική πρόκληση.
Ο λόγος για τον Χεσούς Γκαρθία Βαγιέχο. Πρόκειται για τον 31χρονο αναλυτή βίντεο που έχει στην ομάδα του ο Ισπανός προπονητής και τον είχε και στη θητεία του στη Θέλτα, μαζί με τον Τάσο Δουβίκα.
Ο Ισπανός έχει δίπλωμα UEFA Pro και ξεκίνησε ως προπονητής φυσικής κατάστασης στη Β' ομάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο όπου έμεινε με επιτυχία για δύο χρόνια (2021-23).
Όταν ο Μπενίτεθ ανέλαβε τη Θέλτα, τον πήρε μαζί του στο επιτελείο ως αναλυτή βίντεο και στη συνέχεια, η εξαιρετική δουλειά του, τον κράτησε στον ισπανικό σύλλογο παρά την απομάκρυνση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Έτσι, ο Χεσούς Γκαρθία Βαγιέχο ήταν και στο πλευρό του επόμενου κόουτς, Κλαούντιο Ζιράλδες, ωστόσο αποφάσισε να ακολουθήσει τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ολες οι ειδήσεις
Δείτε live: Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο, αυτή την ώρα οι επικήδειοι λόγοι
Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Το χωριατόπαιδο που κατέκτησε τη νύχτα και τα έχασε όλα - Οι απίστευτες ιστορίες με τη βόμβα, τον Παπανδρέου και τη Σάρον Στόουν
Ο 65χρονος τεχνικός αστειεύτηκε στην ερώτηση σχετικά με τη δυσαρέσκεια του κόσμου του «τριφυλλιού» και αναφέρθηκε σε ένα μέλος του σταφ που τον έχει ακολουθήσει στην Ελλάδα για τη νέα προπονητική πρόκληση.
Ο λόγος για τον Χεσούς Γκαρθία Βαγιέχο. Πρόκειται για τον 31χρονο αναλυτή βίντεο που έχει στην ομάδα του ο Ισπανός προπονητής και τον είχε και στη θητεία του στη Θέλτα, μαζί με τον Τάσο Δουβίκα.
Ο Ισπανός έχει δίπλωμα UEFA Pro και ξεκίνησε ως προπονητής φυσικής κατάστασης στη Β' ομάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο όπου έμεινε με επιτυχία για δύο χρόνια (2021-23).
Όταν ο Μπενίτεθ ανέλαβε τη Θέλτα, τον πήρε μαζί του στο επιτελείο ως αναλυτή βίντεο και στη συνέχεια, η εξαιρετική δουλειά του, τον κράτησε στον ισπανικό σύλλογο παρά την απομάκρυνση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Έτσι, ο Χεσούς Γκαρθία Βαγιέχο ήταν και στο πλευρό του επόμενου κόουτς, Κλαούντιο Ζιράλδες, ωστόσο αποφάσισε να ακολουθήσει τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ολες οι ειδήσεις
Δείτε live: Το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο, αυτή την ώρα οι επικήδειοι λόγοι
Καλλιθέα: 50χρονος σε αμόκ χτυπούσε αυτοκίνητα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς - Τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Το χωριατόπαιδο που κατέκτησε τη νύχτα και τα έχασε όλα - Οι απίστευτες ιστορίες με τη βόμβα, τον Παπανδρέου και τη Σάρον Στόουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα