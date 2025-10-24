Παναθηναϊκός: Αμφίβολοι Χουάντσο και Ρογκαβόπουλος κόντρα στην Μπολόνια - Η συμμετοχή τους θα κριθεί πριν το τζάμπολ

Μισός φαίνεται ότι θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην αρένα της Μπολόνια αφού ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρούνται από ελαφριά διαστρέμματα και η συμμετοχή τους είναι αμφίβολη