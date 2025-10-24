Παναθηναϊκός: Αμφίβολοι Χουάντσο και Ρογκαβόπουλος κόντρα στην Μπολόνια - Η συμμετοχή τους θα κριθεί πριν το τζάμπολ
Μισός φαίνεται ότι θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην αρένα της Μπολόνια αφού ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρούνται από ελαφριά διαστρέμματα και η συμμετοχή τους είναι αμφίβολη
Νέοι πονοκέφαλοι για τον Εργκίν Άταμαν καθώς είναι πολύ πιθανόν να παίξει ο Παναθηναϊκός αποδεκατισμένος κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια.
Ο λόγος για τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκο Ρογκαβόπουλο οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ελαφριά διαστρέμματα και η συμμετοχή τους θα αποφασιστεί λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα (21:00).
Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν με πολλά προβλήματα στην Μπολόνια, καθώς οι Ρισόν Χολμς, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Ματίας Λεσόρ έμειναν στην Αθήνα λόγω τραυματισμών.
