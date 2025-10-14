Στάζει μέλι για τον Ιωαννίδη ο Γκούμας: Θα κάνει τους οπαδούς της Σπόρτινγκ να ξεχάσουν τον Γιόκερες

Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Πιστεύει πολύ στον διεθνή στράικερ ο παλαίμαχος αμυντικός και το δήλωσε στην «A BOLA»
Αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη σε συνέντευξή του στην «A Bola» ο Γιάννης Γκούμας.
Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 και αρχηγός του Παναθηναϊκού μίλησε στο Μέσο της Πορτογαλίας για την πορεία και τις δυνατότητες του Έλληνα στράικερ και πρόβλεψε ότι θα κάνει τους φαν της Σπόρτινγκ να ξεχάσουν τον Γιόκερες.
«Όταν τον κάλεσα για πρώτη φορά στην U19 ήταν ακόμη σε μικρότερη ομάδα, τον Λεβαδειακό. Έμεινα πολύ εντυπωσιασμένος. Δυνατός στις μονομαχίες, μπορούσε να κρατήσει τη μπάλα υπό ασφυκτική πίεση, να δημιουργήσει χώρους για τους συμπαίκτες του και, το πιο σημαντικό για έναν επιθετικό σκόραρε με ευκολία.
Έχω προσωπική σχέση με τον Φώτη και μιλάμε όποτε μας δίνεται η ευκαιρία. Ήθελε να κάνει αυτό το βήμα προς τη Σπόρτινγκ από πέρυσι, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν τον άφησε να φύγει.
Ήταν αρχηγός, ο καλύτερος παίκτης και έκανε τη διαφορά. Είμαι σίγουρος ότι είναι απόλυτα ευτυχισμένος με αυτή την επιλογή και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει επιδραστικός στη Σπόρτινγκ.
Ήταν αρχηγός, ένας από τους αγαπημένους της εξέδρας, η αποχώρησή του στενοχώρησε τους οπαδούς και έφερε ανασφάλεια για το αν μπορεί να καλυφθεί το κενό. Όλοι ονειρεύονται ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει.
Μέσα στο γήπεδο ξεχώριζε για την ευστροφία του, τις ηγετικές του ικανότητες και το ταλέντο του· έξω από αυτό για την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του.
Αυτό που χρειάζεται να βελτιώσει είναι ότι ως κλασικός σέντερ φορ πρέπει να βρίσκεται περισσότερο μέσα στην αντίπαλη περιοχή και να είναι έτοιμος να τελειώσει φάσεις, να μην σπαταλά ενέργεια έξω από την περιοχή ώστε να έχει καθαρό μυαλό στην τελική προσπάθεια. Πρέπει να το μετριάσει αυτό.
Ο Γιόκερες είναι ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω ότι ο Φώτης θα τον αντικαταστήσει επάξια και θα γίνει σύνθημα στο στόμα των φιλάθλων της Σπόρτινγκ. Θα αναγκάσει τους οπαδούς να ξεχάσουν τον Γιόκερες γρήγορα. Είμαι σίγουρος».
