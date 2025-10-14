Η Εθνική Σουηδίας απέλυσε τον προπονητή της για πρώτη φορά στην ιστορία της

Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Ο Δανός Γιον Νταλ Τόμασον έγραψε ιστορία με τον λάθος τρόπο καθώς έγινε ο πρώτος προπονητής που απολύθηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σουηδίας
Η νέα εντός έδρας ήττα της Σουηδίας, η οποία ηττήθηκε με 1-0 από το Κόσοβο, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και οδήγησε τον Γιον Νταλ Τόμασον στο ταμείο ανεργίας.
Ο παλαίμαχος Δανός επιθετικός απολύθηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σουηδίας μετά την καταστροφική πορεία της Εθνικής ομάδας της χώρας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου μετά από τέσσερις αγώνες έχει μόλις έναν βαθμό και προέρχεται από δύο σερί εντός έδρας ήττες από Ελβετία και Κόσοβο.
Ο απολογισμός του Δανού σε 18 παιχνίδια είναι εννέα νίκες, δύο ισοπαλίες και επτά ήττες, όμως η πρόσφατη σειρά τριών διαδοχικών ηττών –δύο από το Κόσοβο και μία από την Ελβετία– αποδείχθηκε καθοριστική για να αποχωρήσει μετά από 1.5 χρόνο, σημειώνοντας ένα ξεχωριστό (αρνητικό) ρεκόρ.
Και αυτό γιατί έγινε ο πρώτος προπονητής που απολύεται από την Εθνική Σουηδίας παρόλο που είχε να διαχειριστεί μια ομάδα που έχει παίκτες μεγάλης αξίας και μια επιθετική γραμμή που κοστίζει πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ (Ίσακ, Γιόκερες).
