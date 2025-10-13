Με Πετρούνια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής η Ελλάδα

Η εθνική ομάδα ανδρών αναχώρησε για την Τζακάρτα της Ινδονησίας εκεί όπου θα διεξαχθεί το 53ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής.

Τέσσερις αθλητές θα υπερασπιστούν το ελληνικό εθνόσημο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής της Τζακάρτα, το πρώτο του νέου Ολυμπιακού κύκλου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 25 και θα αποτελέσει για τους Έλληνες εκπροσώπους ένα σημαντικό τεστ ετοιμότητας ενόψει της καθοριστικής ερχόμενης χρονιάς.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι αθλητές Λευτέρης Πετρούνιας, Αλκίνοoς Γραϊκός, Αντώνης Τανταλίδης, Στέφανος Τσολακίδης, με προπονητές τους Δημήτριο Ράφτη, Θεόφιλο Λαλέχο και Ιωάννη Ζαχαριάδη, και κριτή τον Ελευθέριο Μπουτάκη καθώς και η Ιρίνα Σολογκόροφ.



O Πετρούνιας έχει κερδίσει τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και ένα ασημένιο μετάλλιο (2023) στη διοργάνωση.

Το πρόγραμμα των αγώνων (σε ώρες Ελλάδας):

Κυριακή 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

14.00 – 15.30 Προκριματικός Ανδρών

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

22.30 – 01:00: Τελικός Σύνθετου Ατομικού Ανδρών

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

22.30 – 01:00: Τελικός Σύνθετου Ατομικού Γυναικών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

18:00 – 22:00: Τελικοί Οργάνων, 1ο σκέλος

(ΑΝΔΡΕΣ: Έδαφος, Πλάγιος ίππος, Κρίκοι, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Άλμα, Ασύμμετροι ζυγοί)

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

18:00 – 22:00: Τελικοί Οργάνων, 2ο σκέλος

(ΑΝΔΡΕΣ: Άλμα, Δίζυγο, Μονόζυγο, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Δοκός ισορροπίας, Έδαφος)







