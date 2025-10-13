Με Πετρούνια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής η Ελλάδα
Ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει κερδίσει 3 χρυσά και ένα ασημένιο μετάλλιο στη διοργάνωση
Η εθνική ομάδα ανδρών αναχώρησε για την Τζακάρτα της Ινδονησίας εκεί όπου θα διεξαχθεί το 53ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής.
Τέσσερις αθλητές θα υπερασπιστούν το ελληνικό εθνόσημο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής της Τζακάρτα, το πρώτο του νέου Ολυμπιακού κύκλου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 25 και θα αποτελέσει για τους Έλληνες εκπροσώπους ένα σημαντικό τεστ ετοιμότητας ενόψει της καθοριστικής ερχόμενης χρονιάς.
Στην αποστολή συμμετέχουν οι αθλητές Λευτέρης Πετρούνιας, Αλκίνοoς Γραϊκός, Αντώνης Τανταλίδης, Στέφανος Τσολακίδης, με προπονητές τους Δημήτριο Ράφτη, Θεόφιλο Λαλέχο και Ιωάννη Ζαχαριάδη, και κριτή τον Ελευθέριο Μπουτάκη καθώς και η Ιρίνα Σολογκόροφ.
O Πετρούνιας έχει κερδίσει τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και ένα ασημένιο μετάλλιο (2023) στη διοργάνωση.