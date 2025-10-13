Ζιντάν για Γιαμάλ: «Με κάνει να δονούμαι κάθε φορά που αγγίζει την μπάλα»

Ο Ζινεντίν Ζιντάν αποθέωσε τον Λαμίν Γιαμάλ και επέλεξε δύο Πορτογάλους ανάμεσα στους τρεις ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζει.

O Γάλλος ήταν ένας από τους καλεσμένους στο Festival Dello Sport, που διοργάνωσε η ιταλική εφημερίδα «La Gazzetta dello Sport». Μίλησε για το ποδόσφαιρο - από την παιδική του ηλικία στη Μασσαλία- έως την επιθυμία του να διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάν ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας.

«Θα δούμε...», είπε. Ο Ζινεντίν Ζιντάν ρωτήθηκε για τους εν ενεργεία παίκτες που του αρέσει περισσότερο να παρακολουθεί.

«Ανεξάρτητα από τη θέση στο γήπεδο, ένας παίκτης που με κάνει να δονούμαι κάθε φορά που αγγίζει την μπάλα είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Την περασμένη σεζόν, εναντίον της Ίντερ στο Σαν Σίρο για το Champions League, τα έκανε όλα μόνος του», τόνισε και συνέχισε, αναφέροντας στη συνέχεια τους άλλους δύο που ξεχωρίζει, τους στυλοβάτες της Παρί Σεν Ζερμέν στη μεσαία γραμμή, Βιτίνια και Ζοάο Νέβες.

«Δεν χάνουν ποτέ την μπάλα», τόνισε χαρακτηριστικά. Όταν ρωτήθηκε εκτενώς για τη Γιουβέντους, μίλησε για τον Τούρκο επιθετικό Κενάν Γιλντίζ: «Μου αρέσει, είναι καλός, σκοράρει γκολ, αλλά πρέπει ακόμα να ωριμάσει».







🎙️ Zidane: "The player who moves me the most emotionally when he touches the ball is Lamine Yamal. Against Inter Milan last season at San Siro, he did everything on his own." pic.twitter.com/lAn70cYAwZ — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) October 13, 2025



