ΑΕΚ: Ο γιος του Κουζμίνσκας πήρε... συνέντευξη από τον πατέρα του - Βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ Μιντάουγκας Κουζμίνσκας

ΑΕΚ: Ο γιος του Κουζμίνσκας πήρε... συνέντευξη από τον πατέρα του - Βίντεο

Σε μια πολύ ωραία σκηνή πρωταγωνίστησε ο Κουζμίνσκας με τον γιο του μετά το τέλος του ματς με τον Πανιώνιο

ΑΕΚ: Ο γιος του Κουζμίνσκας πήρε... συνέντευξη από τον πατέρα του - Βίντεο
Η ΑΕΚ επικράτησε του Πανιωνίου με 93-73 και έκανε το 2/2 στη Stoiximan GBL, όντας εντυπωσιακή σε ορισμένη διαστήματα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης πάντως την παράσταση έκλεψε ο γιος του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Ο μικρός ρώτησε τον πατέρα του για το ματς και εκείνος απάντησε: «Παίξαμε ένα παιχνίδι κόντρα στον Πανιώνιο και κερδίσαμε για 20 πόντους». Μάλιστα τον ευχαρίστησε στα ελληνικά. Ο γιος του Κούζμι βρίσκεται στη SUNEL Arena σε κάθε ματς της ΑΕΚ συνοδευόμενος από τη μητέρα του. Μάλιστα δείχνει και τις ικανότητες του στο μπάσκετ με τα σουτάκια του.


View this post on Instagram

A post shared by AEK BC (@aekbc)




Ειδήσεις σήμερα:

Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ

«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο

Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης