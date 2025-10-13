ΑΕΚ: Ο γιος του Κουζμίνσκας πήρε... συνέντευξη από τον πατέρα του - Βίντεο

Σε μια πολύ ωραία σκηνή πρωταγωνίστησε ο Κουζμίνσκας με τον γιο του μετά το τέλος του ματς με τον Πανιώνιο