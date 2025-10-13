Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
ΑΕΚ: Ο γιος του Κουζμίνσκας πήρε... συνέντευξη από τον πατέρα του - Βίντεο
Σε μια πολύ ωραία σκηνή πρωταγωνίστησε ο Κουζμίνσκας με τον γιο του μετά το τέλος του ματς με τον Πανιώνιο
Η ΑΕΚ επικράτησε του Πανιωνίου με 93-73 και έκανε το 2/2 στη Stoiximan GBL, όντας εντυπωσιακή σε ορισμένη διαστήματα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης πάντως την παράσταση έκλεψε ο γιος του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.
Ο μικρός ρώτησε τον πατέρα του για το ματς και εκείνος απάντησε: «Παίξαμε ένα παιχνίδι κόντρα στον Πανιώνιο και κερδίσαμε για 20 πόντους». Μάλιστα τον ευχαρίστησε στα ελληνικά. Ο γιος του Κούζμι βρίσκεται στη SUNEL Arena σε κάθε ματς της ΑΕΚ συνοδευόμενος από τη μητέρα του. Μάλιστα δείχνει και τις ικανότητες του στο μπάσκετ με τα σουτάκια του.
