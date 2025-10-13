Εθνική Ελλάδος: Απολογήθηκε ο Ζαφείρης μετά την ήττα- «Χίλια συγνώμη για το λάθος μου...»
Εθνική Ελλάδος Δανία Χρήστος Ζαφείρης

Εθνική Ελλάδος: Απολογήθηκε ο Ζαφείρης μετά την ήττα- «Χίλια συγνώμη για το λάθος μου...»

Από την λανθασμένη του μεταβίβαση, οι Δανοί έκαναν το 1-0 και άνοιξαν τον δρόμο για τη νίκη

Εθνική Ελλάδος: Απολογήθηκε ο Ζαφείρης μετά την ήττα- «Χίλια συγνώμη για το λάθος μου...»
Η Εθνική Ελλάδος είδε το όνειρο για το Μουντιάλ του 2026 να... σβήνει μετά την ήττα από τη Δανία με 3-1 καθώς μαθηματικά δεν μπορεί να διεκδικήσει την 1η ή την 2η θέση του ομίλου της.

Ο Χρήστος Ζαφείρης, παρά την καλή του εμφάνιση, είναι ο άνθρωπος που κάνει το λάθος για το γκολ των Δανών στο 1-0 με τον Χόιλουντ, με τον ίδιο να απολογείται μέσα από τα social media με μία ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί δίπλα μας και μας υποστήριξε. Χίλια συγνώμη για το λάθος μου... θα είμαστε πιο έτοιμοι και προετοιμασμένοι για το επόμενο και πάλι συγνώμη».

Δείτε την ανάρτηση του Χρήστου Ζαφείρη:
Εθνική Ελλάδος: Απολογήθηκε ο Ζαφείρης μετά την ήττα- «Χίλια συγνώμη για το λάθος μου...»



