Η Αλβανία «τελείωσε» τον Στοΐκοβιτς από τη Σερβία: Δεν θα ταξιδέψω στην Ανδόρρα
Μετά την ήττα της Σερβίας από την Αλβανία, ο Ντράγκαν Στοΐκοβιτς δήλωσε πως υπέβαλε την παραίτησή του και δε θα ταξιδέψει με την αποστολή για το ματς κόντρα στην Ανδόρρα
Η ήττα της Σερβίας από την Αλβανία με 0-1 μέσα στο Βελιγράδι προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια και αναταραχή στο στρατόπεδο των γηπεδούχων. Το αποτέλεσμα αυτό στάθηκε αφορμή για την παραίτηση του ομοσπονδιακού τεχνικού, Ντράγκαν Στοΐκοβιτς, ο οποίος ανακοίνωσε την απόφασή του λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα.
Ο Στοΐκοβιτς, εμφανώς απογοητευμένος, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την ήττα, δηλώνοντας πως δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι της εθνικής ομάδας. «Υπέβαλα την παραίτησή μου στον πρόεδρο Ντράγκαν Τζάγιτς και στον γενικό γραμματέα Μπράνκο Ραντούικο. Δεν θα ταξιδέψω στην Ανδόρρα, η ομάδα θα καθοδηγηθεί από τον βοηθό μου, Γκόραν Τζόροβιτς. Η ιστορία τελείωσε», είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του.
Ο Στοΐκοβιτς παραδέχθηκε μεταξύ άλλων ότι πίστεψε βαθιά στις δυνατότητες της ομάδας, όμως η εικόνα στο γήπεδο δεν τον δικαίωσε εν τέλει. «Πίστεψα στην ιδέα μου, στην ποιότητα των παικτών, όμως δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θέλανε. Αν είχαμε φέρει ισοπαλία, θα το δεχόμουν. Αλλά η ήττα στην έδρα μας από έναν τέτοιον αντίπαλο πονάει».
Κλείνοντας, ο 58χρονος ομοσπονδιακός απηύθυνε ένα μήνυμα προς τον λαό της Σερβίας. «Ζητώ συγγνώμη από το έθνος. Ευχαριστώ για τη στήριξη αυτά τα τέσσερα. Είναι αποκλειστικά δική μου ευθύνη και αυτό το ταξίδι πρέπει να τελειώσει έτσι», είπε χαρακτηριστικά ο Σέρβος.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković ponudio ostavku posle poraza od reprezentacije Albanije 👇 pic.twitter.com/r3TAHWln0J— BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) October 11, 2025
Πηγή: gazzetta.gr
