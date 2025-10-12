ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση και στα διόδια Αφιδνών

Οι Αλβανοί πανηγύρισαν «όπως με την Ελλάδα το 2004» τη νίκη επί της Σερβίας -Το τραγούδι τους για έναν εκ των ιδρυτών του UCK, δείτε βίντεο
Η Αλβανία κέρδισε 1-0 την Σερβία και έγινε φαβορί για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026 - Το 2004 η Ελλάδα είχε γνωρίσει την ήττα με 2-1 στα Τίρανα

Τις τελευταίες μέρες, η Αλβανία ζούσε για το παιχνίδι με τη Σερβία για αγωνιστικούς και όχι μόνο λόγους καθώς μεταξύ των δύο χωρών υπάρχει πλούσιο παρελθόν έντασης, τόσο για αθλητικούς, όσο και για πολιτικούς λόγους.

Έτσι, στη γειτονική χώρα είχαν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν για τη νίκη της Εθνικής Αλβανίας με 1-0 το βράδυ του Σαββάτου, καθώς έγιναν και φαβορί για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό.

«Όπως με την Ελλάδα»

Μετά τη νίκη χιλιάδες κόσμου ξεχύθηκε στους δρόμους, με την «Sport Eskpres» να παρομοιάζει το σκηνικό στα Τίρανα και στις άλλες πόλεις της χώρας, με τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν τη νίκη επί της Ελλάδας το 2004 - τότε η Εθνική Αλβανίας είχε κερδίσει με 2-1 την εθνική μας σε αγώνα στα Τίρανα.

Si në 2004 me Greqinë! Lumë njerëzish në rrugë, shikoni si festohet fitorja me Serbinë në Tiranë


Στην Πρίστινα, μάλιστα, άνδρας που φορούσε σημαία της Αλβανίας στον λαιμό του, έβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα.



Κλείσιμο
Μετά το τέλος του αγώνα κι όταν η ομάδα βρισκόταν στο αεροπλάνο για να πάρει το δρόμο της επιστροφής, οι παίκτες της εθνικής άρχισαν να τραγουδούν συνθήματα για τον Αντέμ Γιασάρι (1955 – 1998) που θεωρείται εθνικός ήρωας για τους Αλβανούς διότι υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου και πολέμησε για την ανεξαρτησία του τη δεκαετία του ’90. Γεννήθηκε στο Περκαζ και σκοτώθηκε, μαζί με σχεδόν ολόκληρη την οικογένειά του, τον Μάρτιο του 1998, όταν οι σερβικές δυνάμεις περικύκλωσαν το χωριό του.

Για τους Αλβανούς, αυτή η θυσία έμεινε στην ιστορία ως η σπίθα που οδήγησε στον πόλεμο του Κοσσόβου κι έκανε τον Γιασάρι σύμβολο ελευθερίας κι επανάστασης στην χώρα αν και τους Σέρβους είναι τρομοκράτης και υπεύθυνος για τη σφαγή χιλιάδων αμάχων

Pamje nga brenda Kombëtares, lojtarët e Shqipërisë i këndojnë Adem Jasharit pas fitores me Serbinë


Αρκετός ήταν, τέλος, και ο κόσμος που περίμενε στο αεροδρόμιο την αποστολή της Αλβανίας να επιστρέψει από τη Σερβία για να την αποθεώσει

E FUNDIT/ Lojtarët e Shqipërisë priten si heronjë në Rinas pas fitores me Serbinë, ja festa e madhe


Πηγή: gazzetta.gr

