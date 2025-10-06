Champions League: Ο 18χρονος τερματοφύλακας που έγινε viral για τις αποκρούσεις του, αλλά και την... όμορφη μητέρα του

Το βίντεο με την έκπληξη έφερε στο προσκήνιο την Ραμπάγιεβα, καθώς ήταν στο πλευρό του Σερχάν και οι αναφορές των ΜΜΕ του Καζακστάν για την παρουσία της μητέρας του προκάλεσαν... πανικό στο διαδίκτυο.Κι αν ο λογαριασμός του 18χρονου στο Instagram εκτοξεύτηκε από τους 50.000 ακολούθους στις 380.000, η 38χρονη μητέρα του είδε τους δικούς της 5 χιλιάδες ακολούθους να γίνονται σχεδόν 40.000.Ταυτόχρονο έφερε στο προσκήνιο και λεπτομέρειες για την προσωπική τους ζωή με τα ΜΜΕ να αποκαλύπτουν ότι ο πατέρα του είναι πρώην μποξέρ, ο οποίος έχει χωρίσει με τη σύζυγο του...Η ιστορία του Καλμούρζα θυμίζει έντονα την αντίστοιχη του Νικολό Τζανιόλο, ο οποίος είχε κάνει το ξεπέταγμα του σε ηλικία 18 ετών με τη φανέλα της Ρόμα και σχεδόν αμέσως έγινε διάσημη και η 45χρονη (τότε) μητέρα του Φραντσέσκα Κόστα η οποία δεν σταματούσε να ποστάρει φωτογραφίες της στα social media.