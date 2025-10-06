Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Champions League: Ο 18χρονος τερματοφύλακας που έγινε viral για τις αποκρούσεις του, αλλά και την... όμορφη μητέρα του
Ο Σερχάν Καλμούρζα της Καϊράτ Αλμάτι ζει το όνειρο του καθώς στα 18 του χρόνια έπαιξε αντίπαλος με την Ρεάλ, ωστόσο ο κόσμος του ποδοσφαίρου πλέον ασχολείται και με την μητέρα του
Κόντρα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας έγινε ο δεύτερος νεότερος τερματοφύλακας που αποκρούει πέναλτι στο Champions League, στον ιστορικό πρώτο αγώνα της Καϊράτ Άλμάτι στη League Phase.
Στη 2η αγωνιστική, ο Σερχάν Καλμούρζα, αντιμετώπισε τη Ρεάλ Μαδρίτης και παρά τις εννέα επεμβάσεις που έκανε δεν μπόρεσε να αποτρέψει τη βαριά ήττα με 0-5, κερδίζοντας ωστόσο τον θαυμασμό φίλων και αντιπάλων.
Πλέον όμως ο 18χρονος Καζάκος γκολκίπερ βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας και για έναν άλλο λόγο, που έχει να κάνει με τη μητέρα του, την οποία οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι ήταν η αδελφή του!
Ο λόγος για την Σαουλέ Ραμπάγιεβα, άλλοτε παραγωγό της κρατικής τηλεόρασης του Καζακστάν η οποία πλέον έχει επιχείρηση διοργάνωσης εκδηλώσεων.
Την περασμένη Δευτέρα ο Καλμούρζα δέχθηκε ένα πανάκριβο δώρο από τον Καζάκο επιχειρηματία Ουλουγκμπέκ Σαρίποφ, ο οποίος του χάρισε ένα αυτοκίνητο με τον νεαρό να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνηση του όπως και η μητέρα του.
❗️Sherkhan Kalmurza otrzymał samochód po meczu z Realem— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) October 1, 2025
🚘 Prezent dla 18-letniego bramkarza Kairatu zrobił Ulugbek Sharipov, przedsiębiorca i bloger biznesowypic.twitter.com/jmdGeo4YPq
Το βίντεο με την έκπληξη έφερε στο προσκήνιο την Ραμπάγιεβα, καθώς ήταν στο πλευρό του Σερχάν και οι αναφορές των ΜΜΕ του Καζακστάν για την παρουσία της μητέρας του προκάλεσαν... πανικό στο διαδίκτυο.
Κι αν ο λογαριασμός του 18χρονου στο Instagram εκτοξεύτηκε από τους 50.000 ακολούθους στις 380.000, η 38χρονη μητέρα του είδε τους δικούς της 5 χιλιάδες ακολούθους να γίνονται σχεδόν 40.000.
Ταυτόχρονο έφερε στο προσκήνιο και λεπτομέρειες για την προσωπική τους ζωή με τα ΜΜΕ να αποκαλύπτουν ότι ο πατέρα του είναι πρώην μποξέρ, ο οποίος έχει χωρίσει με τη σύζυγο του...
Η ιστορία του Καλμούρζα θυμίζει έντονα την αντίστοιχη του Νικολό Τζανιόλο, ο οποίος είχε κάνει το ξεπέταγμα του σε ηλικία 18 ετών με τη φανέλα της Ρόμα και σχεδόν αμέσως έγινε διάσημη και η 45χρονη (τότε) μητέρα του Φραντσέσκα Κόστα η οποία δεν σταματούσε να ποστάρει φωτογραφίες της στα social media.
