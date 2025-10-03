Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Νίκολα Γιόκιτς: Οι Νάγκετς έφεραν διαιτητές στην προπόνηση του θρύλου τους - Τι συζήτησαν με τον Σέρβο
Ο Σέρβος σταρ βρήκε την ευκαιρία να κάνει τα παράπονά του σε τρεις διαιτητές του NBA, για τον σκληρό τρόπο που αντιμετωπίζεται από τους αντιπάλους του
Οι Ντένβερ Νάγκετς έφεραν διαιτητές του ΝΒΑ για να σφυρίξουν στο προπονητικό διπλό και ο Γιόκιτς δεν έχασε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους.
Μάλιστα, συνομιλούσε για περισσότερα από δέκα λεπτά, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι έμοιαζε να… παραδίδει μαθήματα στους ρέφερι πριν την έναρξη της νέας σεζόν.
Δεν είναι μυστικό ότι πολλές φορές την περασμένη χρονιά ο Γιόκιτς είχε παράπονα από τη διαιτησία, κυρίως επειδή, όπως υποστηρίζει, δεν καταλογίζονται στους αντιπάλους του, τα φάουλ που του κάνουνε.
Η παρουσία διαιτητών στις προπονήσεις σχετίζεται και με την εφαρμογή νέων κανονισμών στο ΝΒΑ, ώστε οι παίκτες να έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν καλύτερα μαζί τους.
Φέτος, ο Joker στοχεύει να οδηγήσει τους Νάγκετς ξανά μέχρι το τέλος της διαδρομής και να διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλήματος.
Πέρσι, η ομάδα του αποκλείστηκε στα playoffs από τους μετέπειτα πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 4-3.
Τη σεζόν 2025-26, το Ντένβερ διαθέτει ένα δυνατό και ενισχυμένο ρόστερ και βρίσκεται ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.
Nikola Jokic spent around 20 minutes talking to Marc Davis and the NBA refs at practice today 🗣️ pic.twitter.com/0iURw8qFXi— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) October 3, 2025
