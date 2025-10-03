Νίκολα Γιόκιτς: Οι Νάγκετς έφεραν διαιτητές στην προπόνηση του θρύλου τους - Τι συζήτησαν με τον Σέρβο
SPORTS
Νίκολα Γιόκιτς Ντένβερ Νάγκετς NBA

Νίκολα Γιόκιτς: Οι Νάγκετς έφεραν διαιτητές στην προπόνηση του θρύλου τους - Τι συζήτησαν με τον Σέρβο

Ο Σέρβος σταρ βρήκε την ευκαιρία να κάνει τα παράπονά του σε τρεις διαιτητές του NBA, για τον σκληρό τρόπο που αντιμετωπίζεται από τους αντιπάλους του

Νίκολα Γιόκιτς: Οι Νάγκετς έφεραν διαιτητές στην προπόνηση του θρύλου τους - Τι συζήτησαν με τον Σέρβο
Οι Ντένβερ Νάγκετς έφεραν διαιτητές του ΝΒΑ για να σφυρίξουν στο προπονητικό διπλό και ο Γιόκιτς δεν έχασε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους.

Μάλιστα, συνομιλούσε για περισσότερα από δέκα λεπτά, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι έμοιαζε να… παραδίδει μαθήματα στους ρέφερι πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

Δεν είναι μυστικό ότι πολλές φορές την περασμένη χρονιά ο Γιόκιτς είχε παράπονα από τη διαιτησία, κυρίως επειδή, όπως υποστηρίζει, δεν καταλογίζονται στους αντιπάλους του, τα φάουλ που του κάνουνε.

Η παρουσία διαιτητών στις προπονήσεις σχετίζεται και με την εφαρμογή νέων κανονισμών στο ΝΒΑ, ώστε οι παίκτες να έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν καλύτερα μαζί τους.


Φέτος, ο Joker στοχεύει να οδηγήσει τους Νάγκετς ξανά μέχρι το τέλος της διαδρομής και να διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Πέρσι, η ομάδα του αποκλείστηκε στα playoffs από τους μετέπειτα πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 4-3.

Κλείσιμο
Τη σεζόν 2025-26, το Ντένβερ διαθέτει ένα δυνατό και ενισχυμένο ρόστερ και βρίσκεται ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια

Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας

Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης