Μαρινάκης στους παίκτες του Ολυμπιακού: Κάνατε περήφανο τον κόσμο μας, θα έρθουν και οι νίκες στο Champions League
Ο διοικητικός ηγέτης των ερυθρόλευκων μετά την λήξη του αγώνα με την Άρσεναλ κατέβηκε στα αποδυτήρια της ομάδας για να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές
Να ανεβάσει το ηθικό των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού θέλησε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ μετά την ήττα των ερυθρόλευκων με 2-0 από τη Άρσεναλ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης που παρακολούθησε από τις εξέδρες του «Έμιρεϊτς» την προσπάθεια των παικτών του Μεντιλίμπαρ μετά την λήξη του αγώνα κατέβηκε στα αποδυτήρια της ομάδας για να μιλήσει με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.
Ομιλία του κ. Μαρινάκη στους παίκτες, στα αποδυτήρια, μετά τον αγώνα με την Arsenal :
«Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Παίξατε με πάθος, με ψυχή, όπως αρμόζει στο σύλλογο και την ιστορία του. Είναι θέμα χρόνου να έρθουν και οι νίκες στο Champions League. Αποδείξατε πως μπορείτε να ανταποκριθείτε σε υψηλό επίπεδο. Την Κυριακή έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στο Θεσσαλονίκη. Πρέπει να συγκεντρωθείτε σε αυτό και να πάρετε μια σημαντική νίκη για το πρωτάθλημα. Απόψε ήταν μια βραδιά που παρά το αποτέλεσμα κάνατε τον κόσμο μας να νιώσει περηφάνεια. Προχωράμε και τα καλύτερα έρχονται».
