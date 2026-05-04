Άγνωστοι μαχαίρωσαν 15χρονο στο Νέο Κόσμο, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Ομάδα δέκα νεαρών προσέγγισε το μαθητή και την παρέα του και τους ρώτησε από ποια περιοχή είναι πριν τους επιτεθεί

Θύμα επίθεσης από αγνώστους έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου, στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, όταν μια ομάδα περίπου 10 ατόμων προσέγγισαν τον 15χρονο, που ήταν μαζί με άλλους τρεις φίλους, και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι στη συνέχεια τους επιτέθηκαν.

Ένας εξ αυτών τραυμάτισε τον 15χρονο με μαχαίρι στην πλάτη και τον μηρό. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
