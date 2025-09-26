Τραμπ: «Αν χρειαστεί, θα μεταφέρουμε αγώνες του Μουντιάλ 2026 για λόγους ασφαλείας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να μεταφέρει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 που έχουν αρχικά προγραμματισθεί σε πόλεις που θεωρεί μη ασφαλείς, εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο