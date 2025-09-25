Ο Ακίλε Πολονάρα υποβλήθηκε σε πετυχημένη μεταμόσχευση μυελού των οστών
Ακίλε Πολονάρα Λευχαιμία Μυελός των οστών Μεταμόσχευση

Ο Ακίλε Πολονάρα υποβλήθηκε σε πετυχημένη μεταμόσχευση μυελού των οστών

Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας φαίνεται ότι κερδίζει και αυτήν τη μάχη

Ο Ακίλε Πολονάρα υποβλήθηκε σε πετυχημένη μεταμόσχευση μυελού των οστών
«Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, τα λέμε σύντομα στο παρκέ» είχε γράψει στα social media λίγο πριν περάσει και πάλι την πόρτα του χειρουργείου και απέδειξε ότι το εννοούσε.

Ο Ακίλε Πολονάρα είχε συγκλονίσει όλον τον κόσμο όταν έγινε γνωστό ότι η λευχαιμία είχε επιστρέψει, αλλά όπως όλα δείχνουν κατάφερε και πάλι να τη νικήσει.

Ο έμπειρος άσος μέσα από story στο Instagram ενημέρωσε ότι η νέα μεταμόσχευση μυελού των οστών στην οποία υποβλήθηκε ήταν επιτυχημένη

«Όλα καλά» ήταν το λιτό μήνυμά του με τον ίδιο να κάνει το σήμα της νίκης και να μετρά πλέον αντίστροφα για να επιστρέψει στο γήπεδο.

Ο Ακίλε Πολονάρα υποβλήθηκε σε πετυχημένη μεταμόσχευση μυελού των οστών


