Ακίλε Πολονάρα: «Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, τα λέμε σύντομα στο παρκέ»
Ο Ακίλε Πολονάρα απάντησε στο βίντεο με τις ευχές που του είχε ετοιμάσει η EuroLeague, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για την επιστροφή του στα παρκέ
Η EuroLeague είχε ευχηθεί με ένα συγκινητικό βίντεο στον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος βρίσκεται στην τελική ευθεία για μεταμόσχευση μυελού των οστών. Σε απάντησή του μέσω των social media, ο 33χρονος ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και δήλωσε έτοιμος για την επέμβαση που τον περιμένει. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον και την επιστροφή του στην ενεργό δράση.
Ο διεθνής φόργουορντ που πάσχει από λευχαιμία ολοκλήρωσε τον δεύτερο κύκλο θεραπειών του στην Ισπανία και περιμένει πλέον τη μεταμόσχευση μυελού των οστών ως επόμενο στάδιο στη θεραπεία του. Ο δότης έχει βρεθεί και σύντομα θα υποβληθεί σε επέμβαση.
Τι είπε ο Πολονάρα:
«Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ για όλη τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε. Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, ανυπομονώ να ξεκινήσω. Θα σας δω σύντομα στο παρκέ. Ευχαριστώ πολύ».
A message from @ilpupazzo33 to everyone🫶— EuroLeague (@EuroLeague) September 22, 2025
Can’t wait to see you back on the court! https://t.co/0LXkrk6l5E pic.twitter.com/n9M1FQDCCv
