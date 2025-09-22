Ακίλε Πολονάρα: «Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, τα λέμε σύντομα στο παρκέ»
Ακίλε Πολονάρα Euroleague

Ακίλε Πολονάρα: «Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, τα λέμε σύντομα στο παρκέ»

Ο Ακίλε Πολονάρα απάντησε στο βίντεο με τις ευχές που του είχε ετοιμάσει η EuroLeague, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για την επιστροφή του στα παρκέ

Η EuroLeague είχε ευχηθεί με ένα συγκινητικό βίντεο στον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος βρίσκεται στην τελική ευθεία για μεταμόσχευση μυελού των οστών. Σε απάντησή του μέσω των social media, ο 33χρονος ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και δήλωσε έτοιμος για την επέμβαση που τον περιμένει. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον και την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

EuroLeague για τον Πολονάρα: «Μείνε δυνατός είμαστε μαζί σου»

Ο διεθνής φόργουορντ που πάσχει από λευχαιμία ολοκλήρωσε τον δεύτερο κύκλο θεραπειών του στην Ισπανία και περιμένει πλέον τη μεταμόσχευση μυελού των οστών ως επόμενο στάδιο στη θεραπεία του. Ο δότης έχει βρεθεί και σύντομα θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Τι είπε ο Πολονάρα:
«Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ για όλη τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε. Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, ανυπομονώ να ξεκινήσω. Θα σας δω σύντομα στο παρκέ. Ευχαριστώ πολύ».



