Μπράιτον: Για πρώτη φορά βασικός ο Τζίμας, αλλαγή ο Κωστούλας στο ματς με τη Μπάρνσλεϊ για το Carabao Cup
Φανέλα βασικού έδωσε ο Φαμπιάν Χουρζέλερ για πρώτη φορά στον Στέφανο Τζίμα για την αναμέτρηση της Μπράιτον με την Μπάρνσλεϊ στο League Cup
Οι... Greek guys ξανά στη δράση. Η Μπράιτον αντιμετωπίζει την Μπάρνσλεϊ για τον τρίτο γύρο του League Cup και ο Φαμπιάν Χουρζέλερ ρίχνει στην αρένα τους δύο Έλληνες Γλάρους.
Ο Στέφανος Τζίμας πήρε για πρώτη φορά φανέλα βασικού από τον Γερμανό κόουτς.
Υπενθυμίζουμε πως στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση κόντρα στην Όξφορντ πέτυχε δύο γκολ μέσα σε 30 λεπτά, ενώ πριν λίγο καιρό πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής και στην Premier League, στον αγώνα απέναντι στην Μπόρνμουθ.
Στην αποστολή της Μπράιτον βρίσκεται και ο Μπάμπης Κωστούλας ο οποίος πέρασε στο ματς ως αλλαγή του Τζίμα (είχε σπουδαία απόδοση) στο 65' ενώ το σκορ ήταν 3-0 για τους Γλάρους.
TEAM NEWS! 🚨 Our #BARBHA starting XI... 👀 pic.twitter.com/bqOU6dmLNw— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 23, 2025
