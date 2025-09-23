Μπράιτον: Για πρώτη φορά βασικός ο Τζίμας, αλλαγή ο Κωστούλας στο ματς με τη Μπάρνσλεϊ για το Carabao Cup
SPORTS
Φάμπιαν Χούρζελερ Μπράιτον Στέφανος Τζίμας Μπάμπης Κωστούλας Μπάρνσλεϊ

Μπράιτον: Για πρώτη φορά βασικός ο Τζίμας, αλλαγή ο Κωστούλας στο ματς με τη Μπάρνσλεϊ για το Carabao Cup

Φανέλα βασικού έδωσε ο Φαμπιάν Χουρζέλερ για πρώτη φορά στον Στέφανο Τζίμα για την αναμέτρηση της Μπράιτον με την Μπάρνσλεϊ στο League Cup

Μπράιτον: Για πρώτη φορά βασικός ο Τζίμας, αλλαγή ο Κωστούλας στο ματς με τη Μπάρνσλεϊ για το Carabao Cup
UPD:
Οι... Greek guys ξανά στη δράση. Η Μπράιτον αντιμετωπίζει την Μπάρνσλεϊ για τον τρίτο γύρο του League Cup και ο Φαμπιάν Χουρζέλερ ρίχνει στην αρένα τους δύο Έλληνες Γλάρους.

Ο Στέφανος Τζίμας πήρε για πρώτη φορά φανέλα βασικού από τον Γερμανό κόουτς. 

Υπενθυμίζουμε πως στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση κόντρα στην Όξφορντ πέτυχε δύο γκολ μέσα σε 30 λεπτά, ενώ πριν λίγο καιρό πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής και στην Premier League, στον αγώνα απέναντι στην Μπόρνμουθ.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd0eovkv72ht)


Στην αποστολή της Μπράιτον βρίσκεται και ο Μπάμπης Κωστούλας  ο οποίος πέρασε στο ματς ως αλλαγή του Τζίμα (είχε σπουδαία απόδοση) στο 65' ενώ το σκορ ήταν 3-0 για τους Γλάρους. 



Κλείσιμο
Πηγή:www.gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δικηγόροι: Αλλάζουν όλα για την άδεια άσκησης, την πρακτική και τις προαγωγές

Βίντεο: Η Χαμάς εκτέλεσε στη μέση του δρόμου τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ»

Οργισμένη 44χρονη Αυστραλή με την Qantas: Μου είπαν να κουμπώσω τη ζακέτα και να καλύψω το ντεκολτέ για μην προσβάλω άλλους πολιτισμούς
UPD:

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης