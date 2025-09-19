Ολυμπιακός: Η ιστορία του «Μικρού ΣΕΦ» που δημιουργήθηκε στην Κύπρο - Βίντεο, φωτογραφίες

Στο νοτιοανατολικό άκρο της Κύπρου, στην κοινότητα Ξυλοφάγου, βρίσκεται ένα κομμάτι του Πειραιά. Το «Μικρό ΣΕΦ» που έφτιαξαν με αστείρευτο μεράκι και αγάπη για τον Ολυμπιακό ο Αντώνης Παπουή και η Αντωνία Ζάμπα.

Κατακόκκινες φανέλες κοσμούν τους τοίχους: Σπανουδάκης, Γιατζόγλου, Καμπούρης, Έντι Τζόνσον, Τάρπλεϊ, Φορντ. Θρύλοι του τμήματος. Παραδίπλα και περιμετρικά στον χώρο, τοιχογραφίες με μεγάλες στιγμές της ομάδας και παλιούς, αλλά και νέους ήρωές της. Κομμάτια από το ψηφιδωτό της πανένδοξης «ερυθρόλευκης» ιστορίας. Ντούσαν Ίβκοβιτς, Ζάρκο Πάσπαλι, Γιάννης Ιωαννίδης, Γιώργος Πρίντεζης, αλλά και Σακίλ ΜακΚίσικ, Άλεκ Πίτερς, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοφ, Γιώργος Μπαρτζώκας.









Το έμβλημα με τον δαφνοστεφανωμένο Έφηβο δεσπόζει στο κέντρο της αίθουσας, αλλά και στην οροφή. Τα λάβαρα των Πρωταθλητών Ευρώπης (1997, 2012, 2013) βρίσκονται επίσης εκεί, για να θυμίζουν τις πιο ένδοξες στιγμές. Και δίπλα, οι φανέλες του Βασίλη Σπανούλη και του Γιώργου Πρίντεζη, συνοδευόμενες από ένα ερωτηματικό. Το παρελθόν και το παρόν της ομάδας, εκεί, στο Μικρό ΣΕΦ. Σε έναν χώρο φτιαγμένο με πολύ μεράκι, στο μεγαλύτερο χωριό της επαρχίας Λάρνακας, πιο συγκεκριμένα στην Ξυλοφάγου, ένα από τα Κοκκινοχώρια της νοτιοανατολικής Μεσαορίας. Ένας χώρος, «καρπός» της μεγάλης αγάπης ενός ζευγαριού για τον Ολυμπιακό: του Αντώνη Παπουή και της Αντωνίας Ζάμπα.

Ο προπονητής της ομάδας μας, Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο sports director Χρήστος Μπαφές, βρέθηκαν στο Μικρό ΣΕΦ λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ στο πρώτο φιλικό των Πειραιωτών στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Έγιναν δεκτοί από δεκάδες φίλους του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο σημείο. Περιηγήθηκαν στον χώρο, μένοντας ειλικρινά έκπληκτοι και ενθουσιασμένοι από το τι μπορεί να δημιουργήσει η αγάπη για δύο χρώματα και ένα έμβλημα. Επιπλέον, δώρισαν στον Αντώνη και την Αντωνία μια υπογεγραμμένη επετειακή φανέλα, αλλά και το μετάλλιο του Πρωταθλητή της σεζόν 2024/25. Ένα «ευχαριστώ» για το δημιούργημά τους! Ο Έλληνας τεχνικός υπέγραψε μάλιστα κι ένα αντίγραφο του τροπαίου του Πρωταθλητή Ευρώπης 2013.









Μιλώντας στο «olympiacosbc.gr», ο... ιθύνων νους πίσω από αυτό το μικρό κομμάτι Πειραιά στη Μεγαλόνησο, αφηγείται: «Απλά να σου πω ότι το Μικρό ΣΕΦ υπήρχε αρχικά σε πολύ πιο μικρό μέγεθος, σε εξωτερικό χώρο, αλλά αντιμετώπιζα κάποια προβλήματα. Θέλαμε λοιπόν να φτιάξουμε ένα νέο, προστατευμένο από τη βροχή. Όλα έχουν να κάνουν με την αγάπη μας για το μπάσκετ και τον Ολυμπιακό. Για εμένα είναι ένας χώρος ξεκούρασης, χαράς».

Συνεργάτιδα του κ. Παπουή είναι η σύντροφός του, η οποία βρίσκεται -όπως μας είπε- πίσω από την προβολή της όλης προσπάθειας: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι πολύ κοινωνικός άνθρωπος, είμαι λίγο πιο κλειστός χαρακτήρας, δεν ασχολούμαι με τα social media. Η κοπέλα μου, η Αντωνία, το έβγαλε προς τα έξω και το είδε ο κόσμος και φτάσαμε εδώ που είμαστε. Απλά είναι κάτι που αγαπώ υπέρ... του κανονικού. Ο Ολυμπιακός είναι κάτι ξεχωριστό. Μεγαλώσαμε μαζί του, είμαι σχεδόν 40 χρονών. Είναι η ζωή μας όλη, πραγματικά. Είναι κάτι που μας γεμίζει, δίνει νόημα στη ζωή μας».

Ο κ. Παπουή ανυπομονεί -όπως μας είπε- να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Έχει μάλιστα ήδη κανονίσει σε ποια παιχνίδια θα βρίσκεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ βάζει τις τελευταίες «πινελιές» στο Μικρό ΣΕΦ, εκεί όπου θα παρακολουθεί, μαζί με τους φίλους του, όλα τα υπόλοιπα ματς. Στον χώρο που έφτιαξε, δίνοντας σάρκα και οστά στο «Παντού είναι Πειραιάς».









