Μίλτος Τεντόγλου Τόκιο

Τεντόγλου: Τι ώρα είναι σήμερα και σε ποιο κανάλι ο τελικός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025

Ο Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται σήμερα (17/9) στη μάχη για ένα μετάλλιο στον τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου 2025, που γίνεται στο Τόκιο.

Για τον Έλληνα πρωταθλητή, αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο μέσα στο 2025 και να φτάσει τα 12 χρυσά μετάλλια στην καριέρα του. Αν τα καταφέρει, θα επαναλάβει τον άθλο του 2023 στη Βουδαπέστη, όταν κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο στο μήκος ανδρών.

Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε την πρόκριση στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο μόλις από το πρώτο του άλμα στα 8,17μ.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος στις 14:49 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.


