Κύπελλο Ελλάδας: Καθάρισε ο Ασεχνούν για τον Βόλο, 3-1 την Ηλιούπολη
Ο Βόλος επικράτησε 3-1 της Ηλιούπολης εκτός έδρας με πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ
Στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης άνοιξε η αυλαία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Βόλο να επικρατεί 3-1 της τοπικής ομάδας και να βάζει στο «σακούλι» τρεις βαθμούς.
Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Ασεχνούν, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό και λίγο αργότερα (21΄) έδωσε την ασίστ στον Θαρθάνα για το 2-0 της θεσσαλικής ομάδας. Η Ηλιούπολη προσπάθησε να αντιδράσει στο β΄ ημίχρονο και μείωσε με τον Σαμ στο 73΄, αλλά ξανά ο Ασεχνούν διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις το τελικό σκορ.
Ηλιούπολη (Γκουτσίδης): Τσιλιγγίρης, Κεραμίδας (46′ Σαμ), Μπουγαΐδης (81′ λ.τ Μπάρετ), Λεσάι (62′ Ζαφειράκης), Κρέτσι, Χριστόπουλος, Θωμαΐδης, Μίγια (63′ Σάκα), Νεοφυτίδης (72′ Καρανίκας), Μαϊδάνος, Κατσιούλας.
Βόλος (Φεράντο): Αντεμπάγιο, Μύγας, Χέρμανσον, Λαγωνίδης, Τασιούρας, Γροσδής, Τζόκα, Μπουζούκης, Ασεχνούν, Ζαρζάνα, Μακνί.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:
Ηλιούπολη - Βόλος 1-3 (73΄ Σαμ - 15΄, 90+4 Ασεχνούν, 21΄ Θαρθάνα)
Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης 17/9 (15:00)
Παναιτωλικός - Άρης 17/9 (15:00)
Αιγάλεω - ΑΕΚ 17/9 (16:00)
Ατρόμητος - Ελλάς Σύρου 17/9 (16:00)
ΟΦΗ - Καβάλα 17/9 (16:00)
Παναθηναϊκός - Athens Kallithea FC 17/9 (17:30)
Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 17/9 (17:30)
Μαρκό - ΑΕΛ 17/9 (17:30)
