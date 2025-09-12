Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Ταρέμι κόντρα στον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (13/9, 18:00) τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε το πρωί της Παρασκευής (12/9) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.



Στην αποστολή είναι οι Ταρέμι, Ποντένσε και εκτός οι Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Στρεφέτσα, Μπιανκόν, Έξαρχος, Μαρτίνς, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Καμπελά, Ρέτσος, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Ταρέμι, Μάνσα.





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)





