Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Ταρέμι κόντρα στον Πανσερραϊκό
Ολυμπιακός Πανσερραϊκός Super League 1

Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Ταρέμι κόντρα στον Πανσερραϊκό

Εκτός αποστολής για το ματς του Σαββάτου έμειναν οι Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ

Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Ταρέμι κόντρα στον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (13/9, 18:00) τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε με προπόνηση που έγινε το πρωί της Παρασκευής (12/9) στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Στην αποστολή είναι οι Ταρέμι, Ποντένσε και εκτός οι Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ. 

Η αποστολή του Ολυμπιακού 

Στρεφέτσα, Μπιανκόν, Έξαρχος, Μαρτίνς, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Καμπελά, Ρέτσος, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Ταρέμι, Μάνσα.



