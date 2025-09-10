Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
EuroBasket 2025: Συνέχεια στα προημιτελικά με Γερμανία - Σλοβενία και Φινλανδία-Γεωργία
Ο Λούκα Ντόντσιτς που κουβαλάει όλη τη Σλοβενία κόντρα στη «μηχανή» των Γερμανών και το ντέρμπι των εκπλήξεων
Η Ελλάδα κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη με 87-76 επί της Λιθουανίας και πήρε με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (12/9) την Τουρκία.
Σήμερα, Τετάρτη (10/9), συνεχίζεται η δράση στη Ρίγα με τους υπόλοιπους προημιτελικούς. Πιο συγκεκριμένα, στις 17:00 θα αρχίσει η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο μεγάλες εκπλήξεις του φετινού τουρνουά, τη Φινλανδία και τη Γεωργία.
Μετά το τέλος αυτού του παιχνιδιού, θα ακολουθήσει ο αγώνας μεταξύ της Γερμανίας και της Σλοβενίας, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 21:00. Το πρώτο ματς θα μεταδοθεί από το Nova Sports Start και την ΕΡΤ 1 ενώ το δεύτερο από το Nova Sports Start .
Οι νικήτριες ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στα ημιτελικά, με μία από αυτές να είναι και η μελλοντική αντίπαλος της Ελλάδας, είτε στον μεγάλο τελικό σε περίπτωση νίκης επί της Τουρκίας είτε στον μικρό για την τρίτη θέση, σε περίπτωση ήττας.
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Λιθουανία - Λετονία 88-79
Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
Τουρκία - Σουηδία 85-79
Σερβία - Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Ελλάδα - Ισραήλ 84-79
Πολωνία - Βοσνία 80-72
Ιταλία - Σλοβενία 77-84
Γαλλία - Γεωργία 70-80
Προημιτελικοί
