US OPEN: Το πανηγυρικό βίντεο της Σαμπαλένκα και του Αλκαράθ με τα κύπελλα στα χέρια
Κάρλος Αλκαράθ και Αρίνα Σαμπαλένκα έκατσαν στο θρόνο του US OPEN και επέλεξαν το χαρούν με ένα μουσικό κλιπ στο Instagram
Αρίνα Σαμπαλένκα και Κάρλος Αλκαράθ έφτασαν στην κορυφή του US OPEN για το 2026 και το γιόρτασαν με την ψυχή τους με ένα κοινό μουσικό κλιπ, χορεύοντας μαζί με τα τρόπαιά τους στα χέρια.
Στη λεζάντα του βίντεο το οποίο δημοσίευσε η Λευκορωσίδα στο Instagram έγραφε, «Δίδυμο γενεθλίων, δίδυμο τροπαίων, τελικά το να έχεις γενέθλια 5 Μαΐου είναι πολύ τυχερή ημερομηνία». Οι δύο τενίστες έχουν γενέθλια την ίδια μέρα, ο Αλκαράθ έχει γεννηθεί το 2003 και η Σαμπαλένκα το 1998.
Για τον Ισπανό αυτό ήταν έκτο του Grand Slam, ενώ για τη Λευκορωσίδα ήταν το τέταρτο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
