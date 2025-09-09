Τερματοφύλακας 82 ετών, με θητεία στη Serie A, ετοιμάζεται για την επιστροφή του και αποκαλύπτει το «μυστικό»: Γάλα σόγιας και σεξ
SPORTS
Ιταλία Serie A τερματοφύλακας Φιορεντίνα Τσεζένα Πάρμα Καρδιολόγος Σεξ

Τερματοφύλακας 82 ετών, με θητεία στη Serie A, ετοιμάζεται για την επιστροφή του και αποκαλύπτει το «μυστικό»: Γάλα σόγιας και σεξ

Ο Λομπέρτο Μποράγνκα, που είναι και διακεκριμένος καρδιολόγος, έχει αγωνιστεί σε περισσότερους από 100 αγώνες με τις φανέλες των Φιορεντία, Τσεζένα, Πάρμα ετοιμάζεται να μπει στο βιβλίο Γκίνες

Τερματοφύλακας 82 ετών, με θητεία στη Serie A, ετοιμάζεται για την επιστροφή του και αποκαλύπτει το «μυστικό»: Γάλα σόγιας και σεξ
Δημήτρης Τυχάλας
6 ΣΧΟΛΙΑ
Για τους νέους της εποχής το όνομα Μπεν Λήπερ προφανώς δεν λέει και πολλά. Ίσως κάποιοι να μην ξέρουν καν τι σημαίνει κόμικ. Για τους άνω των 40 όμως ο Μπεν Λήπερ, ο τερματοφύλακας-γιατρός της μυθικής Μάνκαστορ Σίτι ήταν ένας πραγματικός παιδικός ήρωας. Φοιτητής ιατρικής το πρωί, τερματοφύλακας της άσημης ομάδας Β' Εθνικής τα απογεύματα, φάνταζε στα μάτια μας ως το απόλυτα ιδανικό πρότυπο.

Κι αν ο Μπεν Λήπερ ήταν ένας φανταστικός ήρωας των παιδικών μας χρόνων, στην Ιταλία ο Λαμπέρτο Μποράνγκα, είναι ένας αντίστοιχος αλλά πραγματικός τερματοφύλακας-γιατρός ο οποίος ετοιμάζεται να γράψει ιστορία.

Τερματοφύλακας 82 ετών, με θητεία στη Serie A, ετοιμάζεται για την επιστροφή του και αποκαλύπτει το «μυστικό»: Γάλα σόγιας και σεξ


Ο Μποράνγκα στα νιάτα του ήταν ένας από τους πολύ καλούς Ιταλούς τερματοφύλακες, φτάνοντας να αγωνιστεί στην Serie A με τις Φιορεντίνα, Τσεζένα, Πάρμα, ενώ ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην ιατρική και έγινε ένας εξαιρετικός καρδιολόγος.

Τερματοφύλακας 82 ετών, με θητεία στη Serie A, ετοιμάζεται για την επιστροφή του και αποκαλύπτει το «μυστικό»: Γάλα σόγιας και σεξ
Ο Μποράνγκα με τον σπουδαίο αρχηγό της Φιορεντίνα και της Εθνικής Ιταλίας, Τζιανκάρλο Αντονιόνι.


Ο 82χρονος σήμερα Μποράνγκα όταν άφησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δεν εγκατέλειψε τον αθλητισμό, καθώς πέραν του ότι συνέχισε να αγωνίζεται σε ερασιτεχνικό επίπεδο ως τερματοφύλακας, ασχολήθηκε με αγώνες βετεράνων στίβου συμμετέχοντας σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματος στο άλμα εις μήκος και το ύψος.

Κλείσιμο
Ο Μποράνγκα αγωνίστηκε για τελευταία φορά σε επίσημο παιχνίδι ποδοσφαίρου πριν από επτά χρόνια (σε ηλικία 76 ετών!) και όλοι πίστεψαν ότι δεν πατούσε ξανά στο χορτάρι.

Όμως ο ακούραστος τερματοφύλακας, στα μέσα Αυγούστου ξεκίνησε προπονήσεις με την Τρέβι, μια ομάδα που αγωνίζεται στην 7η κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου και στις 7 Οκτωβρίου θα αγωνιστεί σε αγώνα πρωταθλήματος.



Η επιλογή της ημερομηνίας δεν είναι τυχαία, καθώς δύο ημέρες νωρίτερα είναι τα γενέθλια του οπότε θα γίνει 83 ετών!

Στο ερώτημα γιατί αποφάσισε να κάνει κάτι τέτοιο η απάντηση του ήταν απλή: «Θέλω να δείξω σε όλους ότι η βιολογική ηλικία είναι ένα πράγμα, κι αυτή που γράφουν τα έγγραφα είναι άλλο. Μέχρι τα 70 ήμουν λιοντάρι. Και τώρα υπάρχουν μέρες που νιώθω 50, άλλες 60…».



Εκεί όμως που σήκωσαν όλοι τα χέρια ψηλά ήταν όταν τον ρώτησαν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας του και ο Μποράνγκα δε δίστασε να αποκαλύψει τη «συνταγή» του:

«Τρώω ένα πλούσιο και ισορροπημένο πρωινό, μια μπάρα ενέργειας για μεσημέρι και ένα ελαφρύ δείπνο. Φυσικά, ούτε καπνό ούτε αλκοόλ και ελάχιστο κρέας. Μόνο γάλα σόγιας και φυσική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του σεξ».

Ειδήσεις σήμερα:

Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος

Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες

Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
Δημήτρης Τυχάλας
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης