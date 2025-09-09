Τερματοφύλακας 82 ετών, με θητεία στη Serie A, ετοιμάζεται για την επιστροφή του και αποκαλύπτει το «μυστικό»: Γάλα σόγιας και σεξ

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ο Λομπέρτο Μποράγνκα, που είναι και διακεκριμένος καρδιολόγος, έχει αγωνιστεί σε περισσότερους από 100 αγώνες με τις φανέλες των Φιορεντία, Τσεζένα, Πάρμα ετοιμάζεται να μπει στο βιβλίο Γκίνες
Κι αν ο Μπεν Λήπερ ήταν ένας φανταστικός ήρωας των παιδικών μας χρόνων, στην Ιταλία ο Λαμπέρτο Μποράνγκα, είναι ένας αντίστοιχος αλλά πραγματικός τερματοφύλακας-γιατρός ο οποίος ετοιμάζεται να γράψει ιστορία.
Ο Μποράνγκα στα νιάτα του ήταν ένας από τους πολύ καλούς Ιταλούς τερματοφύλακες, φτάνοντας να αγωνιστεί στην Serie A με τις Φιορεντίνα, Τσεζένα, Πάρμα, ενώ ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην ιατρική και έγινε ένας εξαιρετικός καρδιολόγος.
Ο 82χρονος σήμερα Μποράνγκα όταν άφησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δεν εγκατέλειψε τον αθλητισμό, καθώς πέραν του ότι συνέχισε να αγωνίζεται σε ερασιτεχνικό επίπεδο ως τερματοφύλακας, ασχολήθηκε με αγώνες βετεράνων στίβου συμμετέχοντας σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματος στο άλμα εις μήκος και το ύψος.
Ο Μποράνγκα αγωνίστηκε για τελευταία φορά σε επίσημο παιχνίδι ποδοσφαίρου πριν από επτά χρόνια (σε ηλικία 76 ετών!) και όλοι πίστεψαν ότι δεν πατούσε ξανά στο χορτάρι.
Όμως ο ακούραστος τερματοφύλακας, στα μέσα Αυγούστου ξεκίνησε προπονήσεις με την Τρέβι, μια ομάδα που αγωνίζεται στην 7η κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου και στις 7 Οκτωβρίου θα αγωνιστεί σε αγώνα πρωταθλήματος.
Lamberto Boranga, ex-gardien de Serie A, prépare son retour sur les terrains… à 82 ANS ! 🤯🧤— Actualité - Serie A (@ActualiteSerieA) September 5, 2025
Il s’entraîne actuellement avec l’USD Trevana, club de 7e division de la province de Pérouse. 🇮🇹
Gigio Donnarumma n’a qu’à bien se tenir…pic.twitter.com/rie305sGW1
Στο ερώτημα γιατί αποφάσισε να κάνει κάτι τέτοιο η απάντηση του ήταν απλή: «Θέλω να δείξω σε όλους ότι η βιολογική ηλικία είναι ένα πράγμα, κι αυτή που γράφουν τα έγγραφα είναι άλλο. Μέχρι τα 70 ήμουν λιοντάρι. Και τώρα υπάρχουν μέρες που νιώθω 50, άλλες 60…».
83 anos e pronto para jogar! 🔥— MundoDosGuarda-Redes (@MDosGuardaRedes) September 9, 2025
Lamberto Boranga deixou história nas balizas de Perugia, Reggiana ou Cesena, passando também por Fiorentina ou Parma, e agora, aos 83 anos, vai voltar à baliza para jogar pelo Trevi, da sétima divisão.
+ pic.twitter.com/ezDAhCRaZg
Εκεί όμως που σήκωσαν όλοι τα χέρια ψηλά ήταν όταν τον ρώτησαν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας του και ο Μποράνγκα δε δίστασε να αποκαλύψει τη «συνταγή» του:
«Τρώω ένα πλούσιο και ισορροπημένο πρωινό, μια μπάρα ενέργειας για μεσημέρι και ένα ελαφρύ δείπνο. Φυσικά, ούτε καπνό ούτε αλκοόλ και ελάχιστο κρέας. Μόνο γάλα σόγιας και φυσική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του σεξ».
Portiere nato il 30 ottobre 1942 con oltre 100 presenze in Serie A, il mitico Lamberto Boranga si allena così! ⚽️ #storiedisport pic.twitter.com/frkorAWOqp— Sport e Salute (@SporteSaluteSpA) October 11, 2023
