Τίναξε την μπάνκα στον αέρα στο US Open η Σαμπαλένκα - Κέρδισε συνολικά 5 εκατ. δολάρια και 528.000 ανά ώρα στη Νέα Υόρκη - Βίντεο

Αρίνα Σαμπαλένκα US OPEN

Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε με άνεση το US Open και γράφει ιστορία και με τα χρήματα που έχει κερδίσει από το τένις

Αρίνα Σαμπαλένκα, είναι τα τελευταία χρόνια το πιο hot όνομα του παγκόσμιου τένις. 

Η Λευκορωσίδα τενίστρια από το 2023 έως σήμερα έχει συμμετάσχει σε 7 τελικούς Grand Slam κερδίζοντας τους 4. Έχει δύο Australian Open, το 2023 και το 2024 και άλλα δύο US Open. Το 2024 και το 2025. 

Η 27χρονη Αρίνα που είναι μόνιμα στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Υόρκη κέρδισε το US Open και στην απονομή οι διοργανωτές της παρέδωσαν έναν μπλε φάκελο.


 

Ο φάκελος είχε μέσα την επιταγή με τα χρήματα που πήρε για την κατάκτηση του US Open. Η Λευκορωσίδα εισέπραξε το ποσό ρεκόρ των 5 εκατ. δολαρίων για τους 6 αγώνες που έδωσε στη Νέα Υόρκη. 

Συνολικά στα Grand Slam οι αγώνες είναι 7 αλλά η Σαμπαλένκα αγωνίστηκε σε 6 αφού η Βοντρούσοβα δεν κατέβηκε στον προημιτελικό. 

Η Λευκορωσίδα έμεινε συνολικά στο κορτ 9,4 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ώρα της στο γήπεδο έλαβε ως αμοιβή το ποσό των 528.541 δολαρίων! 

Συνολικά στην καριέρα της έχει πλέον κερδίσει 42 εκατ. δολάρια! 


