ΠΑΟΚ: Δανεικός στην Τσβόλε ο Σορετίρε
Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός είχε μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Δικέφαλου του Βορρά
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Σόλα Σορετίρε στην Τσβόλε, με τη μορφή δανεισμού. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Άγγλος μεσοεπιθετικός είχε μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Δικέφαλου του Βορρά.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον δανεισμό του Σόλα Σορετίρε στην ολλανδική Τσβόλε, μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26.
Καλή επιτυχία στην Ολλανδία, Σόλα!».
#News Δανεικός στην Τσβόλε ο #Shoretire #PAOK #OurWay— PAOK FC (@PAOK_FC) September 2, 2025
Διαβάστε αναλυτικά εδώ: https://t.co/qqQBXN3bbo pic.twitter.com/fT2vchHUp0
