Όταν οι Ελληνες σόκαραν τους αλαζόνες Αμερικάνους - Το έπος της Εθνικής στη Σαϊτάμα κόντρα στις ΗΠΑ σαν σήμερα το 2006

Ο κόσμος στους δρόμους

Οι σούπερ σταρ των ΗΠΑ δεν ήξεραν από που να φυλαχθούν. Το γήπεδο έγινε ασφυκτικός λαβύρινθος που έλεγχαν γαλανόλευκες δυνάμεις. Στο ένα στενό Παπαλουκάς, στο άλλο ο Διαμαντίδης, στο δίπλα ο Σχορτσιανίτης. Η καλά οργανωμένη άμυνα των Ελλήνων έγινε το «ματωμένο» χάος των Αμερικανών. Αυτή η νίκη της Ελλάδας δεν θα ξεχαστεί ποτέ, όπως και αυτή η ήττα των Αμερικάνων.Μια τέτοια νίκη δεν θα μπορούσε να μην... πανηγυριστεί όπως έπρεπε από τους Έλληνες που πλημμύρισαν τους δρόμους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις φωνάζοντας «Ελλάς ολέ, ολέ!».Δεν θα ξεχαστεί ποτέ η 1η Σεπτέμβρη του 2006!ΕΛΛΑΔΑ (Π. Γιαννάκης): Σπανούλης 22 (3), Κακιούζης 15 (1), Σχορτσιανίτης 14, Διαμαντίδης 12 (2), Φώτσης 9, Παπαδόπουλος 8, Ντικούδης 8, Παπαλουκάς 8 (12 ασίστ, 5 ριμπάουντ), Τσαρτσαρής 3 (1), Χατζηβρέττας 2, Βασιλόπουλος, ΖήσηςΗΠΑ (Μ. Σιζέφσκι): Αντονι 27 (3), Ουέιντ 19 (1), Τζέιμς 17, Χάινριχ 12 (4), Χάουαρντ 10, Πολ 3, Μπος 3, Τζόνσον 3 (1), Μπάτιερ 1, Μπραντ