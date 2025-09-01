Όταν οι Ελληνες σόκαραν τους αλαζόνες Αμερικάνους - Το έπος της Εθνικής στη Σαϊτάμα κόντρα στις ΗΠΑ σαν σήμερα το 2006
Όταν οι Ελληνες σόκαραν τους αλαζόνες Αμερικάνους - Το έπος της Εθνικής στη Σαϊτάμα κόντρα στις ΗΠΑ σαν σήμερα το 2006

Δείτε εικόνες από τον κόσμο που είχε βγει στους... δρόμους - Σχεδόν 20 χρόνια έχουν περάσει από εκείνο το έπος, μια από τις σπουδαιότερες εκπλήξεις στην ιστορία του Mundobasket

Όταν οι Ελληνες σόκαραν τους αλαζόνες Αμερικάνους - Το έπος της Εθνικής στη Σαϊτάμα κόντρα στις ΗΠΑ σαν σήμερα το 2006
Η νίκη 101-95 της Εθνικής Ελλάδος επί των ΗΠΑ στο Μουντομπάσκετ της Ιαπωνίας, πριν 19 χρόνια, έχει να κάνει με την απόλυτη έκφραση των εννοιών της υπέρβασης, της αλληλεγγύης, της αυταπάρνησης, της ομαδικότητας, της ταπεινότητας.

Κι αν οι Αμερικάνοι είχαν μάθει τι σημαίνει ήττα το 2004 (σ.σ Ολυμπιακοί Αγώνες) και το 2002 (παγκόσμιο Ιντιανάπολις), στην Ιαπωνία δεν είχαν καμία δικαιολογία και διέθεταν μία από τις καλύτερες εθνικές ομάδες. Με άλλα λόγια: δεν πίστευαν ότι μπορούν να χάσουν. Η κατάρριψή τους ήταν αναπάντεχη για εκείνος και ένα διαρκές σοκ που δεν έχουν ξεχάσει.

Το 2006 η Ελλάδα έμαθε στις ΗΠΑ τι σημαίνει συντριβή.
🏀 Ελλάδα - ΗΠΑ: 101-95 (Highlights) | Ημιτελικός Μουντομπάσκετ 2006 (1/9/2006)
Greece 🇬🇷 vs USA 🇺🇸 - Classic Full Games | FIBA Basketball World Cup 2006


Η κατάρριψη της αλαζονείας

Η ομάδα των ΗΠΑ είχε (σχεδόν) ό,τι καλύτερο μπορούσε να παρουσιάσει. ΛεΜπρον Τζέιμς, Ντουέιν Ουέιντ, Καρμέλο Άντονι, Κρις Πολ, Κρις Μπος, Ντουάιτ Χάουαρντ… Μόνο ο Κόμπι Μπράιαντ έλειπε. Το σύνολο που είχε στα χέρια του ο Μάικ Σιζέφσκι έδειχνε ανίκητο. Με αυτή τη νοοτροπία κατέβηκαν στο παγκόσμιο της Σαϊτάμα και με αυτή ηττήθηκαν, τιμωρήθηκαν για την προκλητική βεβαιότητα της «υπεροχής» τους.

Οι ρόλοι ήταν μοιρασμένοι στη Σαϊτάμα. Από τη μία η πάνοπλη, τεχνικά προηγμένη, μπασκετική μηχανή των ΗΠΑ και από την άλλη η ελληνική αντάρτικη ομάδα.  Ο Μάικ Σιζέφσκι και το επιτελείο του μπορεί να είχαν κάνει την προετοιμασία τους για την Ελλάδα, ωστόσο αυτή, όπως φάνηκε, δεν ήταν σε βάθος. Προπονητές και παίκτες της «Team USA» πίστεψαν περισσότερο στον εαυτό τους και σε τίποτε άλλο.
Όταν οι Ελληνες σόκαραν τους αλαζόνες Αμερικάνους - Το έπος της Εθνικής στη Σαϊτάμα κόντρα στις ΗΠΑ σαν σήμερα το 2006


Οι παίκτες του Παναγιώτη Γιαννάκη συμπεριφέρθηκαν σαν μια καλοκουρδισμένη αντάρτικη ομάδα. Περίμεναν τους Αμερικανούς και τους «χτύπησαν» με την ίδια ένταση που αυτοί έβγαζαν στους άλλους. Με υπομονή, μεθοδικότητα, άριστο «διάβασμα» της αντίπαλης άμυνας, τέλεια εκτέλεση του πικ εν ρολ, σωστή διαχείριση του έμψυχου υλικού, η εθνική Ελλάδας έστησε μπασκετικό ανταρτοπόλεμο που δεν μπορούσε να χάσει.

Οι σούπερ σταρ των ΗΠΑ δεν ήξεραν από που να φυλαχθούν. Το γήπεδο έγινε ασφυκτικός λαβύρινθος που έλεγχαν γαλανόλευκες δυνάμεις. Στο ένα στενό Παπαλουκάς, στο άλλο ο Διαμαντίδης, στο δίπλα ο Σχορτσιανίτης. Η καλά οργανωμένη άμυνα των Ελλήνων έγινε το «ματωμένο» χάος των Αμερικανών. Αυτή η νίκη της Ελλάδας δεν θα ξεχαστεί ποτέ, όπως και αυτή η ήττα των Αμερικάνων.

Ο κόσμος στους δρόμους


Μια τέτοια νίκη δεν θα μπορούσε να μην... πανηγυριστεί όπως έπρεπε από τους Έλληνες που πλημμύρισαν τους δρόμους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις φωνάζοντας «Ελλάς ολέ, ολέ!».

Όταν οι Ελληνες σόκαραν τους αλαζόνες Αμερικάνους - Το έπος της Εθνικής στη Σαϊτάμα κόντρα στις ΗΠΑ σαν σήμερα το 2006
Όταν οι Ελληνες σόκαραν τους αλαζόνες Αμερικάνους - Το έπος της Εθνικής στη Σαϊτάμα κόντρα στις ΗΠΑ σαν σήμερα το 2006
Όταν οι Ελληνες σόκαραν τους αλαζόνες Αμερικάνους - Το έπος της Εθνικής στη Σαϊτάμα κόντρα στις ΗΠΑ σαν σήμερα το 2006
Όταν οι Ελληνες σόκαραν τους αλαζόνες Αμερικάνους - Το έπος της Εθνικής στη Σαϊτάμα κόντρα στις ΗΠΑ σαν σήμερα το 2006


Δεν θα ξεχαστεί ποτέ η 1η Σεπτέμβρη του 2006!

ΕΛΛΑΔΑ (Π. Γιαννάκης): Σπανούλης 22 (3), Κακιούζης 15 (1), Σχορτσιανίτης 14, Διαμαντίδης 12 (2), Φώτσης 9, Παπαδόπουλος 8, Ντικούδης 8, Παπαλουκάς 8 (12 ασίστ, 5 ριμπάουντ), Τσαρτσαρής 3 (1), Χατζηβρέττας 2, Βασιλόπουλος, Ζήσης

ΗΠΑ (Μ. Σιζέφσκι): Αντονι 27 (3), Ουέιντ 19 (1), Τζέιμς 17, Χάινριχ 12 (4), Χάουαρντ 10, Πολ 3, Μπος 3, Τζόνσον 3 (1), Μπάτιερ 1, Μπραντ

