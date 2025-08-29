Προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό ο Σορτς, εντυπωσιάστηκε από το ΟΑΚΑ - Βίντεο
Ο Τι Τζέι Σορτς βρέθηκε στο κλειστό του ΟΑΚΑ και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τα όσα αντίκρισε

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε την πρώτη «γνωριμία» με το Glass Floor του ΟΑΚΑ ως... γηπεδούχος ενώ έμεινε με το στόμα ανοικτό όσον αφορά και τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού.

«Τα καλύτερα που έχω μπει. Είναι ωραίο, μου αρέσει» ανέφερε ο Τι Τζέι Σορτς ο οποίος στη συνέχεια γνωρίστηκε με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Μάριους Γκριγκόνις, οι οποίοι προπονούνται εδώ και καιρό, όπως επίσης και με το τιμ που κάνει αυτή τη στιγμή τις προπονήσεις.

«Πολλή ιστορία εδώ» συνέχισε ο Σορτς βαδίζοντας προς τον αγωνιστικό χώρο, όπου μόλις μπήκε μέσα και λίγο πριν ξεκινήσει την προπόνηση, είπε: «Τρελό κάθε φορά που μπαίνω εδώ. Είναι σαν να μπορείς να αισθανθείς απευθείας την ενέργεια».


