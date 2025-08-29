Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό ο Σορτς, εντυπωσιάστηκε από το ΟΑΚΑ - Βίντεο
Προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό ο Σορτς, εντυπωσιάστηκε από το ΟΑΚΑ - Βίντεο
Ο Τι Τζέι Σορτς βρέθηκε στο κλειστό του ΟΑΚΑ και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τα όσα αντίκρισε
Ο Αμερικανός γκαρντ είχε την πρώτη «γνωριμία» με το Glass Floor του ΟΑΚΑ ως... γηπεδούχος ενώ έμεινε με το στόμα ανοικτό όσον αφορά και τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού.
«Τα καλύτερα που έχω μπει. Είναι ωραίο, μου αρέσει» ανέφερε ο Τι Τζέι Σορτς ο οποίος στη συνέχεια γνωρίστηκε με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Μάριους Γκριγκόνις, οι οποίοι προπονούνται εδώ και καιρό, όπως επίσης και με το τιμ που κάνει αυτή τη στιγμή τις προπονήσεις.
«Πολλή ιστορία εδώ» συνέχισε ο Σορτς βαδίζοντας προς τον αγωνιστικό χώρο, όπου μόλις μπήκε μέσα και λίγο πριν ξεκινήσει την προπόνηση, είπε: «Τρελό κάθε φορά που μπαίνω εδώ. Είναι σαν να μπορείς να αισθανθείς απευθείας την ενέργεια».
𝐓𝐉 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭𝐬 𝐢𝐬 𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐝 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 29, 2025
From his first steps into the locker room and meeting his new teammates & coaches, to the thrill of entering the court and having his first practice.
Watch the full behind the scenes video & step inside the action! 💪🏾… pic.twitter.com/tzxZbxtHX8
