US Open: Δεν άντεξε τον... μαραθώνιο ο Τσιτσιπάς και αποκλείστηκε από τον Αλτμάιερ με 3-2



Χαμένο match point και κομβικό σερβίς έφεραν τον αποκλεισμό





Τη διαφορά αυτή διαχειρίστηκε πολύ καλά ο 26χρονος τενίστας. Σέρβιρε για να κλείσει το σετ, αντιμετώπισε πολύ σωστά ένα break point του Τσιτσιπά και στο τέταρτο set point έκλεισε με 6-3 το σετ και έστειλε την υπόθεση πρόκριση στο πέμπτο και τελευταίο.Σημειώνεται πως σε αυτό το σετ, ο 27χρονος Έλληνας ήταν πολύ κακός πίσω από το σερβίς του ολοκληρώνοντας με 38%, παίζοντας μόλις οκτώ πόντους πίσω από το πρώτο του.Στο τελευταίο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε τις μπάλες στα χέρια για να σερβίρει πρώτος. Κράτησε το σερβίς του και αμέσως είδε τον Ντάνιελ Αλτμάιερ να ακολουθεί επίσης με καλό service game (1-1). Στο αμέσως επόμενο ο Έλληνας κλήθηκε να σβήσει δύο break points του Γερμανού, πράγμα το οποίο έπραξε με σχετικη ευκολία για να κάνει το 2-1.Από εκεί και πέρα, το μομέντουμ έδειχνε τον 27χρονο... Σε κάθε service game του Αλτμάιερ έβρισκε break point, με τον αντίπαλό του ν' αντιστέκεται με άρτιο τρόπο. Το σετ πήγε game - game και ο 26χρονος βρέθηκε να σερβίρει για να μείνει στο ματς.Σε εκείνο το σημείο ο Νο.28 του κόσμου βρήκε match point, ωστόσο είδε τον Αλτμάιερ να το σβήνει με πολύ ωραίο πόντο και εν τέλει να κλείνει το game. Το γεγονός αυτό τον έριξε πολύ ψυχολογικά με συνέπεια στο σερβίς να κάνει πολλά λάθη, να δέχεται το break και στη συνέχεια να χάνει το σετ με 7-5 και συνάμα να γνωρίζει τον αποκλεισμό.