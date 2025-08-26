Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Παναθηναϊκός: Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ακαδημίας ποδοσφαίρου - Βίντεο
Το νέο πρόγραμμα με την ονομασία «Personalized Activation & Orientation» έχει στόχο την αξιολόγηση αλλά και τη βελτίωση των ποδοσφαιριστών εντός και εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου
Το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης της ποδοσφαιρικής της Ακαδημίας παρουσίασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Το νέο πρόγραμμα με την ονομασία «Personalized Activation & Orientation» έχει στόχο την αξιολόγηση αλλά και τη βελτίωση των ποδοσφαιριστών εντός και εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου
Ο Θεόδωρος Ελευθεριάδης (τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών), ο Σταύρος Αμανατίδης (Personalised Activation & Orientation Supervisor), ο Βασίλης Αλεξίου (Head of Performance) και ο Γιούρκας Σεϊταρίδης (Youth Development Phase Coach) εξήγησαν το πλάνο και τους σκοπούς του προγράμματος.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
Το νέο πρόγραμμα, με την ονομασία Personalized Activation & Orientation, έχει ως υπεύθυνο τον Σταύρο Αμανατίδη. Στο πλευρό του βρίσκεται ο Επικεφαλής Απόδοσης και Φυσικής Κατάστασης, Βασίλης Αλεξίου, καθώς και οι Γιούρκας Σεϊταρίδης (Youth Development Phase Coach) και Πρέντραγκ Σομπότοβιτς (Επικεφαλής Ανάλυσης).
Η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίζεται στην αναλυτική αξιολόγηση κάθε ποδοσφαιριστή. Οι υπεύθυνοι εντοπίζουν και καταγράφουν τις αδυναμίες του εκάστοτε αθλητή, του τις παρουσιάζουν με σαφήνεια και στη συνέχεια σχεδιάζουν εξατομικευμένα προγράμματα βελτίωσης. Ο βασικός στόχος είναι η συνολική ανάπτυξη των νεαρών παικτών τόσο εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου όσο και εκτός αυτών.
Μέσα από αυτή τη στρατηγική, ο Παναθηναϊκός στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας, όταν κάνουν το μεγάλο βήμα προς την πρώτη ομάδα, θα διαθέτουν όλα τα εφόδια και τα απαραίτητα εχέγγυα για να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του συλλόγου.
