Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον για τον 26χρονο στόπερ της Τζένοα Αλεσάντρο Βολιάκο
ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον για τον 26χρονο στόπερ της Τζένοα Αλεσάντρο Βολιάκο
Το δημοσίευμα σημειώνει πως οι «ασπρόμαυροι» κατέθεσαν πρόταση στη Τζένοα για την απόκτηση του
Ο Αλεσάντρο Βολιάκο είναι στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ. Η είδηση προέκυψε από την Ιταλία, πιο συγκεκριμένα από τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο οποίος τα ξημερώματα της Τρίτης (26/8) ανέφερε πως ο «Δικέφαλος» έκανε κίνηση για την απόκτηση του 26χρονου Ιταλού στόπερ της Τζένοα.
Το δημοσίευμα σημειώνει πως οι «ασπρόμαυροι» κατέθεσαν πρόταση στη Τζένοα για την απόκτηση του 26χρονου κεντρικού αμυντικού της, κάτι που είναι αληθές, καθώς από την Μικράς Ασίας έχει σταλθεί πρόταση στον ιταλικό σύλλογο για τα δικαιώματα του 26χρονου κεντρικού αμυντικού.
Η υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε καλό δρόμο και δεν αποκλείεται άμεσα να τρέξουν οι οριστικές εξελίξεις, αν και όπως τονίζεται στη γειτονική χώρα υπάρχει ενδιαφέρον από δύο ιταλικές ομάδες, την Πίζα και την Κάλιαρι.
O Αλεσάντρο Boλιάκο είναι διεθνείς με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ιταλίας, ενώ έχει εκπαιδευτεί και στις ακαδημίες της Γιουβέντους. Έχει ύψος 1.86 και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Πάρμα.
Ειδήσεις σήμερα:
Πισίνες και μπετά βουλιάζουν την Καλντέρα στην Σαντορίνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Το δημοσίευμα σημειώνει πως οι «ασπρόμαυροι» κατέθεσαν πρόταση στη Τζένοα για την απόκτηση του 26χρονου κεντρικού αμυντικού της, κάτι που είναι αληθές, καθώς από την Μικράς Ασίας έχει σταλθεί πρόταση στον ιταλικό σύλλογο για τα δικαιώματα του 26χρονου κεντρικού αμυντικού.
Η υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε καλό δρόμο και δεν αποκλείεται άμεσα να τρέξουν οι οριστικές εξελίξεις, αν και όπως τονίζεται στη γειτονική χώρα υπάρχει ενδιαφέρον από δύο ιταλικές ομάδες, την Πίζα και την Κάλιαρι.
O Αλεσάντρο Boλιάκο είναι διεθνείς με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ιταλίας, ενώ έχει εκπαιδευτεί και στις ακαδημίες της Γιουβέντους. Έχει ύψος 1.86 και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Πάρμα.
Ειδήσεις σήμερα:
Πισίνες και μπετά βουλιάζουν την Καλντέρα στην Σαντορίνη - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: «Αγκάθι» τα νέα σύνορα - Γιατί ο Ζελένσκι δεν μπορεί να παραδώσει το Ντονμπάς, δείτε χάρτες
Ντέμης Νικολαΐδης: Συντετριμμένη η κόρη του, Μελίνα - Η ανάρτηση που έκανε για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα