Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση στην ιστορική Λεωφόρο για τον Ρενάτο Σάντσες

Στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», έγινε την Κυριακή το απόγευμα η πρώτη προπόνηση του Ρενάτο Σάντσες με τη νέα του ομάδα.

Οι πράσινοι προπονήθηκαν στη Λεωφόρο, με τους νεοφερμένους να παίρνουν γεύση από το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί η ομάδα στους αγώνες των εγχώριων διοργανώσεων.



Θυμίζουμε ο Ρενάτο Σάντσες υπέγραψε στον Παναθηναϊκό και θα παίξει για ένα χρόνο δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με τακτική. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τζούριτσιτς, ενώ θεραπεία έκανε ο Γεντβάι.



Photo Credit: pao.gr



