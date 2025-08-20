Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Κύπελλο ποδοσφαίρου: Μαρκό, Athens Kallithea και Ελλάς Σύρου έκλεισαν θέση στη Leagua Phase - Δείτε γκολ
Η Athens Kallithea κέρδισε 1-0 τον Καμπανιακό, η Μαρκό με το ίδιο σκορ τα Χανιά στη Βέροια και η Ελλάς Σύρου επίσης με 1-0 τον Νέστορα Χρυσούπολης
Στη League Phase του Κυπέλλου ποδοσφαίρου προκρίθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης η Μαρκό, η Ελλάς Σύρου και η Athens Kallithea.
Η Athens Kallithea επικράτησε 1-0 εκτός έδρας στη Χαλάστρα του Καμπανιακού, η Μαρκό με 1-0 στη Βέροια των Χανίων και η Ελλάς Σύρου επίσης με 1-0 του Νέστορα Χρυσούπολης.
Καμπανιακός - Athens Kallihea 0-1
Η Athens Kallithea έκλεισε τη θέση της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο πρώτο παιχνίδι υπό τις οδηγίες του Κώστα Μπράτσου η ομάδα της Αττικής επικράτησε του Καμπανιακού στη Χαλάστρα με 1-0 και πανηγύρισε την πρόκριση.
Η ομάδα της Καλλιθέας βρήκε το γκολ που έκρινε το ματς στο 41ο λεπτό. Ο Φροσύνης ανέβηκε από τα δεξιά, σέντραρε, η μπάλα κόντραρε και έφτασε στον Μαυρία, ο οποίος εξ επαφής έκανε το 0-1. Από εκεί και πέρα οι φιλοξενούμενοι διαφύλλαξαν το προβάδισμα τους μέχρι το φινάλε.
Καμπανιακός (Γιάννης Αποστολίδης): Κασαπίδη, Παπαστεριανός, Παπακωνσταντίνου, Χατζηκυριάκος, Ντουμάνης, Καθάριος Π., Σαρβανίδης, Πολύζος, Καθάριος Ν., Γαρύφαλλος, Ρόβας
Athens Kallithea (Κώστας Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Ντεντάκης, Γκέζος, Σωτηράκος, Πανάγου, Φροσύνης, Σαταριανό, Μεταξάς, Γρίβας, Γκολφίνος, Μαυρίας
Χανιά – Μαρκό 0-1
Η Μαρκό ήταν η νικήτρια του αγώνα με τα Χανιά που διεξήχθη στην Βέροια, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται στην Πτολεμαΐδα για προετοιμασία. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου επικράτησε με 1-0 των Κρητικών και πήρε την πρόκριση για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Το μοναδικό γκολ της συνάντησης πέτυχε μόλις στο 7' ο Ντέτλερ. Στην συνέχεια οι τυπικά φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κρατήσουν το σκορ και να πάρουν έτσι και την μεγάλη πρόκριση.
Χανιά (Σελίμ Μπενασούρ): Στογιάνοβιτς, Τζανακάκης, Φουρλάνος, Λάμτσε, Νασέρ (46′ Τοπαλίδης), Μεγιάδο, Κουτεντάκης (75′ Νεκούλ), Πρεβεζιάνος, Ορτιγκόθα (62′ Νίλι), Κωστανάσιος (62′ Μακρής), Ιωαννίδης (75′ Χαμέντ)
Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσακνής, Μπουσάι, Μιγιένγκα, Σμάλης, Κωνσταντακόπουλος, Οικονομίδης (71′ Καζάου), Ντέτλερ (88′ Μεντόζα), Σεμπά (88′ Χαϊκάλης), Παυλίδης (62′ Κυριακίδης), Μιούλερ (46′ Καλλέργης)
Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης 1-0
Ιστορία έγραψε η Ελλάς Σύρου. Η ομάδα των Κυκλάδων κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 Νέστου Χρυσούπολης παίρνοντας το εισιτήριο για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτός ουσιαστικά ήταν ο πρώτος αγώνας των Συριανών σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς φέτος ανέβηκε στην Super League 2, ένας αγώνας που τελείωσε και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, τη νίκη και την πρόκριση.
Σκόρερ του ιστορικού αυτού γκολ για τους νικητές ήταν ο Γιάκος με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή στο 70' να διαμορφώνει το τελικό 1-0 με ψύχραιμο σουτ ουσιαστικά στην πρώτη του επαφή με την μπάλα καθώς είχε μπει εκείνη την στιγμή ως αλλαγή.
Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Γκέζος, Γώγος, Βλάχος, Γαρουφαλιάς, Κόλα, Νάτσος, Λιούμης, Γιάκος, Βενάρδος.
Νέστος Χρυσούπολης (Νίκος Κεχαγιάς): Αστράς, Σιδηρόπουλος, Τσαμούρης, Δερμιτζάκης, Βαλιανόπουλος, Αθανασόπουλος, Κωστίκας, Λέλεκας, Ψάλτης, Μανωλάκης, Τσίκος.
Πηγή: www.gazzetta.gr
