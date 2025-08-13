Νίκολιτς για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού: «Δεν θα τους υποτιμήσουμε, πήραμε το μάθημά μας»







«Έχει να κάνει με την ομάδα, όχι με έναν παίκτη ξεχωριστά. Αν η ΑΕΚ χρειάζεται μερικά λεπτά τον Λούκα για να πάρει το αποτέλεσμα, θα παίξει. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε το αποτέλεσμα».Ο Σταύρος Πήλιος εκπροσώπησε τους παίκτες της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου.«Σίγουρα η εμπιστοσύνη του προονητή είναι σημαντική. Μου την έδειξε από την πρώτη ημέρα, είναι σημαντικό για εμένα. Ήρθε ο Τζέιμς (Πενράις) που με τον υγιή ανταγωνισμό με κάνει καλύτερο, έχουμε καλή σχέση και εκτός γηπέδου», τόνισε ενώ αναφέρθηκε στον περσινό αποκλεισμό της ΑΕΚ στην Ευρώπη:«Σίγουρα έχουμε μάθει τα λάθη. Έχουμε πεισμώσει πάρα πολύ. Θέλουμε να είμαστε στη League Phase. Δουλεύουμε κάθε μέρα γι’ αυτό. Πιστεύω ότι στην έδρα μας θα πετύχουμε τον στόχο μας για να πάρουμε την πρόκριση.Λειτουργούμε υπό πίεση στις προπονήσεις και τους αγώνες. Μας αρέσει η πίεση, είμαστε μεγάλη ομάδα. Θέλει υπομονή αποτελεσματικότητα. Να παίξουμε με μυαλό για να πετύχουμε τον στόχο μας.Αυτός ο ανταγωνισμός στο γκρουπ μας κάνει όλους καλύτερους. Είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει αυτό το πράγμα σε μια ομάδα».