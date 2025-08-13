Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Παναθηναϊκός: «Υπάρχει διαφορά στο οικονομικό με Καλάμπρια», γράφουν στην Ιταλία
Δημοσίευμα από Ιταλία αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός με τον Νταβίντε Καλάμπρια δεν τα βρίσκουν ακόμα στο οικονομικό και πως υπάρχει διαφορά
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις προσπάθειες για να κάνει δικό του τον δεξιό μπακ της Μίλαν, Νταβίντε Καλάμπρια, με την υπόθεση ωστόσο ακόμα να μην έχει ολοκληρωθεί.
Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του Λορέντσο Λεπόρε, αυτή την στιγμή υπάρχει διαφορά στο οικονομικό κομμάτι ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε σχετικά: «oι δύο πλευρές παραμένουν στο παρόν μακριά στο οικονομικό κομμάτι». Στην συνέχεια ο Λεπόρε αναφέρεται και στην υπόθεση του Ισπανού δεξιού μπακ, Πάμπλο Μαφέο επισημαίνοντας πως δεν έχει γίνει κάποια επαφή με την Μαγιόρκα.
Πηγή: gazzetta.gr
Although #Panathinaikos maintain a strong interest in #Calabria, the two sides remain far apart financially for now.— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) August 12, 2025
No contact has been made between Panathinaikos and #Mallorca regarding #Maffeo.@BalkansSports_ https://t.co/oGgptMrn6p pic.twitter.com/BbG8uyGaRT
