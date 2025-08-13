Παναθηναϊκός: «Υπάρχει διαφορά στο οικονομικό με Καλάμπρια», γράφουν στην Ιταλία

Δημοσίευμα από Ιταλία αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός με τον Νταβίντε Καλάμπρια δεν τα βρίσκουν ακόμα στο οικονομικό και πως υπάρχει διαφορά