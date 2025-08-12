ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Παναθηναϊκός: Φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση του Ρογκαβόπουλου
SPORTS
Παναθηναϊκός Νίκος Ρογκαβόπουλος

Παναθηναϊκός: Φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση του Ρογκαβόπουλου

Ο φόργουορντ των «πράσινων», αφού πέρασε τς απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση

Παναθηναϊκός: Φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση του Ρογκαβόπουλου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι εδώ και μερικές ημέρες, με κάθε επισημότητα παίκτης του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» επένδυσαν πάνω του, προσφέροντάς του συμβόλαιο συνεργασίας τεσσάρων ετών, με τον 24χρονο φόργουορντ να ρίχνει... άγκυρα στον Παναθηναϊκό.

Ο φόργουορντ των «πράσινων», αφού πέρασε τς απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα.


Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του 24χρονου Έλληνα φορώντας τη φανέλα του τριφυλλιού.

Ειδήσεις σήμερα:

No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο

Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο

Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης