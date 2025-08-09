Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Θόδωρος Πάλλας: Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του Άρη
Ο Πάλλας αγωνίστηκε επί 18 συνεχόμενα έτη με τη φανέλα του Άρη, συμπληρώνοντας 368 επίσημες συμμετοχές
Στη θλίψη βυθίστηκε η οικογένεια του Άρη καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Θεόδωρος Πάλλας, δεύτερος σε συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου.
Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο πρόεδρος των βετεράνων του Άρη, Γιάννης Βένος, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα Social Media. Ο Πάλλας αγωνίστηκε επί 18 συνεχόμενα έτη με τη φανέλα του Άρη, συμπληρώνοντας 368 επίσημες συμμετοχές - μόνο ο Ντίνος Κούης έχει περισσότερες, 473.
Ξεκίνησε την καριέρα του το 1962 από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, υπογράφοντας επαγγελματικό συμβόλαιο το 1968. Το 1980, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας του 1979, ο αριστερός αμυντικός μετακόμισε στον Ολυμπιακό όπου αγωνίστηκε για δύο χρόνια προτού κλείσει την καριέρα του. Στο σύλλογο του Πειραιά πανηγύρισε τα πρωταθλήματα του 1981 και του 1982 αλλά και το Κύπελλο του 1981. Με την Εθνική Ελλάδος έπαιξε σε 31 αγώνες (1971-1978).
Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Βένου:
«Ένας θρύλος του Άρη, ο Θόδωρος Πάλλας, ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Άρη και ίσως το καλύτερο μπακ-χαφ που έβγαλε το Ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε σήμερα για το μεγάλο ταξίδι!
Ένας πολύ καλός οικογενειάρχης, σύζυγος και πατέρας, ενας μαχητής μέχρι την τελευταία στιγμή όπως μου είπε η σύζυγός του Αλίκη, έφυγε σαν Άγγελος!
Καλό ταξίδι αγαπημένε συμπαίκτη, συνοδοιπόρε, συναθλητή!
Καλό ταξίδι στο Φως!
Όλη η οικογένεια του Άρη, και ιδιαίτερα εμείς οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Άρη, θα σε μνημονεύουμε με εκτίμηση, σεβασμό και αγάπη, όχι μόνο επειδή ήσουν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως επειδή ήσουν ένας υπέροχος άνθρωπος, αφοσιωμένος στην οικογένειά σου, στη σύζυγό σου Αλίκη και τα δυο σου παιδιά, την Φαίη και τον Νίκο που λάτρευες και ήταν όλη σου η ζωή!
Θερμά συλλυπητήρια, από όλη την οικογένεια του Άρη, στη σύζυγό του Αλίκη, και στα δυο του παιδιά την Φαίη και τον Νίκο, που ήταν όλη του η ζωή!
Καλό παράδεισο φίλε μας!
Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ…».
Ποιος ήταν ο Θόδωρος Πάλλας
Ο Θεόδωρος Πάλλας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 30 Νοεμβρίου 1949 και αγωνιζόταν στη θέση του αριστερού αμυντικού. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε το 1962, στα τμήματα υποδομής του Άρη, όπου το ταλέντο του έγινε ορατό από νωρίς και σταδιακά έφτασε στην καθιέρωσή του στη βασική ομάδα. Οξυδερκής, ψύχραιμος, με τέλεια αντίληψη των φάσεων, ταχύτατος με και χωρίς την κατοχή της μπάλας, πραγματικά απροσπέλαστος για κάθε αντίπαλο, έφτασε να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο την περίοδο 1968-69.
Δικαίως χαρακτηρίζεται ως παίκτης – σημαία της ομάδας καθώς υπηρέτησε τον Άρη επί 18 συναπτά έτη έχοντας 368 επίσημες συμμετοχές, γεγονός που τον καθιστά δεύτερο σε συμμετοχές παίκτη όλων των εποχών, πίσω από τον παλιό του συμπαίκτη Ντίνο Κούη (473 συμμετοχές), με τον οποίο συνυπήρξαν στον Άρη το διάστημα 1975-1980.
Το 1980 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε για δύο χρόνια πριν αποσυρθεί οριστικά από την ενεργό δράση το 1982.
Στις εθνικές ομάδες
Πέρασε από τις τάξεις όλων των εθνικών ομάδων (Νέων, Ελπίδων, Ενόπλων και Ανδρών). Με την Ανδρών αγωνίστηκε για πρώτη φορά στις 17 Νοεμβρίου 1971 στον εκτός έδρας φιλικό αγώνα με τη Βουλγαρία (2-2)[1]. Με τη γαλανόλευκη φανέλα συμμετείχε συνολικά σε 31 αγώνες, την περίοδο 1971-1978. Υπήρξε επίσης μέλος της εθνικής Ελπίδων, η οποία το 1971 κατέκτησε το 4ο Βαλκανικό Κύπελλο.
Με τον Άρη κατέκτησε το Κύπελλο του 1970 και επανέλαβε αυτή την επιτυχία με τα χρώματα του Ολυμπιακού το 1981. Επίσης στέφθηκε πρωταθλητής με την ομάδα του Πειραιά το 1981 και 1982.
Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Άρη
Η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Θόδωρου Πάλλα αναφέροντας:
«Η οικογένεια του ΑΡΗ έγινε φτωχότερη, καθώς θρηνεί την απώλεια του Θόδωρου Πάλλα, ενός θρύλου της ομάδας μας.
Μια εμβληματική μορφή, που «έφυγε» σε ηλικία 75 ετών, έχοντας ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας.
Ο εκλιπών, που θεωρείται ίσως ο καλύτερος αριστερός πλάγιος μπακ που «έβγαλε» το ελληνικό ποδόσφαιρο, συνέδεσε το όνομά του με την μεγάλη ομάδα τριών δεκαετιών (’60, ’70 και ’80), κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας το 1970.
Ο Θόδωρος Πάλλας υπηρέτησε τον ΑΡΗ επί 18 συναπτά έτη, έχοντας συνολικά 425 συμμετοχές, γεγονός που τον καθιστά δεύτερο σε συμμετοχές ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.
Επίσης αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της εθνικής ομάδας (31 συμμετοχές).
Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλειά του και εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».
Ειδήσεις σήμερα:
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
