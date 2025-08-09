Θόδωρος Πάλλας: Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του Άρη

Ο Θεόδωρος Πάλλας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 30 Νοεμβρίου 1949 και αγωνιζόταν στη θέση του αριστερού αμυντικού. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ξεκίνησε το 1962, στα τμήματα υποδομής του Άρη, όπου το ταλέντο του έγινε ορατό από νωρίς και σταδιακά έφτασε στην καθιέρωσή του στη βασική ομάδα. Οξυδερκής, ψύχραιμος, με τέλεια αντίληψη των φάσεων, ταχύτατος με και χωρίς την κατοχή της μπάλας, πραγματικά απροσπέλαστος για κάθε αντίπαλο, έφτασε να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο την περίοδο 1968-69.Δικαίως χαρακτηρίζεται ως παίκτης – σημαία της ομάδας καθώς υπηρέτησε τον Άρη επί 18 συναπτά έτη έχοντας 368 επίσημες συμμετοχές, γεγονός που τον καθιστά δεύτερο σε συμμετοχές παίκτη όλων των εποχών, πίσω από τον παλιό του συμπαίκτη Ντίνο Κούη (473 συμμετοχές), με τον οποίο συνυπήρξαν στον Άρη το διάστημα 1975-1980.Το 1980 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε για δύο χρόνια πριν αποσυρθεί οριστικά από την ενεργό δράση το 1982.Στις εθνικές ομάδεςΠέρασε από τις τάξεις όλων των εθνικών ομάδων (Νέων, Ελπίδων, Ενόπλων και Ανδρών). Με την Ανδρών αγωνίστηκε για πρώτη φορά στις 17 Νοεμβρίου 1971 στον εκτός έδρας φιλικό αγώνα με τη Βουλγαρία (2-2)[1]. Με τη γαλανόλευκη φανέλα συμμετείχε συνολικά σε 31 αγώνες, την περίοδο 1971-1978. Υπήρξε επίσης μέλος της εθνικής Ελπίδων, η οποία το 1971 κατέκτησε το 4ο Βαλκανικό Κύπελλο.Με τον Άρη κατέκτησε το Κύπελλο του 1970 και επανέλαβε αυτή την επιτυχία με τα χρώματα του Ολυμπιακού το 1981. Επίσης στέφθηκε πρωταθλητής με την ομάδα του Πειραιά το 1981 και 1982.Η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Θόδωρου Πάλλα αναφέροντας:«Η οικογένεια του ΑΡΗ έγινε φτωχότερη, καθώς θρηνεί την απώλεια του Θόδωρου Πάλλα, ενός θρύλου της ομάδας μας.Μια εμβληματική μορφή, που «έφυγε» σε ηλικία 75 ετών, έχοντας ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας.Ο εκλιπών, που θεωρείται ίσως ο καλύτερος αριστερός πλάγιος μπακ που «έβγαλε» το ελληνικό ποδόσφαιρο, συνέδεσε το όνομά του με την μεγάλη ομάδα τριών δεκαετιών (’60, ’70 και ’80), κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας το 1970.Ο Θόδωρος Πάλλας υπηρέτησε τον ΑΡΗ επί 18 συναπτά έτη, έχοντας συνολικά 425 συμμετοχές, γεγονός που τον καθιστά δεύτερο σε συμμετοχές ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.Επίσης αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της εθνικής ομάδας (31 συμμετοχές).Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλειά του και εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».