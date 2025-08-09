Τσιτσιπάς: «Θέλω να δουλεύω με τον πατέρα μου μέχρι την τελευταία μέρα που θα παίζω τένις»

Ο Έλληνας τενίστας μίλησε πριν τη συμμετοχή του στο τουρνουά του Σινσινάτι, αποκαλύπτοντας πως επιθυμεί να δουλεύει με τον πατέρα του μέχρι τη στιγμή που θα σταματήσει το τένις