Άρσεναλ: «Έδεσε» τον 18χρονο Νουανέρι μέχρι το 2030
O νεαρός εξτρέμ υπέγραψε νέο πενταετές συμβόλαιο
Ο Ίθαν Νουανέρι θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Άρσεναλ, καθώς υπέγραψε νέο, πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στο «Έμιρατς Στέιντιουμ» έως το καλοκαίρι του 2030. Το προηγούμενο συμβόλαιο του 18χρονου άσου έληγε τον Ιούνιο του 2026.
«Αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα, επομένως είμαι χαρούμενος που ανανέωσα. Εδώ αισθάνομαι σπίτι μου και εκεί όπου θα εξελιχθώ κατά τον καλύτερο τρόπο» δήλωσε ο νεαρός εξτρέμ μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου και συμπλήρωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος. Βλέπω αυτή ως την πρώτη πραγματική μου σεζόν και ως μέλος μιας σωστής ομάδας στα αποδυτήρια. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος γι' αυτά που μπορώ να προσφέρω στην ομάδα και για το πώς μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα έχω γίνει πιο άμεσος τα τελευταία χρόνια και έχω προσθέσει περισσότερα γκολ, οπότε είμαι ενθουσιασμένος για το τι θα ακολουθήσει».
Ο Νουανέρι έγινε ο νεώτερος παίκτης στην Ιστορία που αγωνίστηκε στην Premier League, σε ηλικία 15 ετών και 181 ημερών, στην αναμέτρηση με την Μπρέντφορντ τον Σεπτέμβριο του 2022. Την παρελθούσα σεζόν ο νεαρός μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε μια εξαιρετική χρονιά, καταγράφοντας 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό εννέα τέρματα και δύο ασίστ. Επίσης, ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 2024-25 βοηθώντας την εθνική Ελπίδων της Αγγλίας να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης στη Σλοβακία τον Ιούνιο.
