ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Ντέρμπι με... άρωμα Ελλάδας

που ντεμπουτάρισε ήδη με τονστον πρόσφατο αγώνα Κυπέλλου με τον, επιβεβαίωσε με το «καλήμερα» πως στα κάτω άκρα διαθέτει... μοιρογνωμόνιο. Αν του δώσεις «ελεύθερο» σουτ από τα 20 μέτρα μπορεί να το... πληρώσεις, αφού είναι σε θέση να σκοράρει με το δεξί αλλά και το αριστερό.Κάτι αντίστοιχο άλλωστε παραλίγο να πετύχει μόλις στο 10' της πρώτης του εμφάνισης με το «τριφύλλι» στο στήθος, αλλά η μπάλα αποκρούστηκε από το αριστερό κάθετο δοκάρι τουΣτα χρόνια που ήταν στηνπολλές φορές «εκτέλεσε» με ανάλογο τρόπο τις αντίπαλες άμυνες και κάθε του «βολίδα» αποτελεί κίνδυνο-θάνατο για τον εκάστοτε γκολκίπερ. Αμφότεροι λοιπόν είναι σε θέση να ενεργήσουν ως «φουνταριστοί», αλλά και από τα όρια της μεγάλης περιοχής.Βέβαια υπάρχει και το κομμάτι της δημιουργίας. Ομετρά ήδη πέντε ασίστ εντός και εκτός συνόρων και παίζει άμεσα και γρήγορα, ενώ οξέχωρα ότι επίσης διακρίνεται από αντίστοιχα χαρακτηριστικά, μπορεί να δημιουργήσει και μέσω των στατικών του. Τα «καλά» του πόδια συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και μέσω των φάουλ/κόρνερ που εκτελεί προκύπτει αυτόματα ένα plus για το «τριφύλλι».Πιο πολύ όμως περιμένουμε το απρόβλεπτο. Αυτό το κάτι παραπάνω που και οι δύο είναι σε θέση να προσφέρουν. Μία κάθετη, κάποιο 1 vs 1 όπου και θα ξεφύγουν με εντυπωσιακό τρόπο, ένα άνοιγμα ή και κάποια άμεση μετάβαση που μπορεί να μοιάζει... απλή αλλά αποτελεί προϊόν απόφασης ενός ή δύο δευτερολέπτων.Στηνλοιπόν μας περιμένει μία μεγάλη αναμέτρηση, ένα ντέρμπι ολκής με έντονο άρωμα Ελλάδος, όπου και πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να έχουν δύο δικά μας παιδιά.Στην ερώτηση τώρα αν το «έχουν» ας θυμηθούμε από τρία μεγάλα ντέρμπι όπου άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους. Φυσικά δεν είναι τα μόνα, όμως αποτελούν την πλέον τρανταχτή απόδειξη πως διαθέτουν το know how.*Στις αρχές του περασμένου έτους οεπικράτησε 3-0 τουστηκαι από εκείνον σε μια «χαμένη» φάση ήρθε το 0-1 (αυτογκόλ του), λίγο αργότερα έδωσε εξαιρετική ασίστ στονγια το 0-2 και στο 52' διαμόρφωσε ο ίδιος το τελικό αποτέλεσμα.* Λίγες εβδομάδες μετά ουποδέχθηκε την, όπου και επικράτησε 2-0. Το σκορ άνοιξε ομετά από δική του «μαγική» μεταβίβαση αν και πεσμένος!*Τον Νοέμβριο του 2023 οικέρδισαν 4-2 τονστοκαι ομε εξαιρετική ατομική ενέργεια και τακουνάκι (!) έδωσε έτοιμο γκολ (το 0-4) στονπου δεν αστόχησε προ κενής εστίας.*Στις 28 Μαΐου του 2017 ηεπικράτησε 1-0 τουστο, χάρις σε γκολ που πέτυχε στο 42'.*Στις 7 Οκτωβρίου του 2018 οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχθηκαν τότε τονκαι μέχρι το 89':45'' ήταν πίσω στο σκορ με 1-0. Τότε όμως ο «» βρήκε δίχτυα με μία «καρφωτή» κεφαλιά που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον τότε πορτιέρε των «ερυθρολεύκων»*Το τρίτο ντέρμπι που στεκόμαστε για τονδεν είναι ένα, αλλά μία μικρή... υπενθύμιση των πεπραγμένων του στην. Οπου μετά τηνσυνέχισε στηνκαι εκεί λατρεύτηκε όσο λίγοι, αφού μεταξύ άλλων την οδήγησε και στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος. Χάρις (και) σε εκείνον το club... ύψωσε το ανάστημά του απέναντι στις παραδοσιακές «δυνάμεις» του ποδοσφαίρου της γειτονικής χώρας που εδρεύουν στηνκαι ως παίκτης της αντιμετώπισε αθροιστικά 17 φορές τις. Στις επτά (σχεδόν τις μισές) σκόραρε ή έδωσε κάποια ασίστ (5 γκολ/3 τελικές πάσες συνολικά), κάτι που... λέει πάρα μα πάρα πολλά. Ο «κάπτεν» είναι... φτιαγμένος για τέτοια ματς.