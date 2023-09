Τζόκοβιτς: Από το 0-2 στην πρόκριση στο US Open

Μπροστά στο φάσμα ενός απρόσμενου αποκλεισμού βρέθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον 36χρονο Σέρβο να χρειάζεται και στο τέλος να πετυχαίνει την ανατροπή απέναντι στον συμπατριώτη του Λάσλο Τζέρε με 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 και να προκρίνεται στον 4ο γύρο του US Open.O Tζόκοβιτς έπειτα από 12 χρόνια βρέθηκε ξανά στο 0-2 σε αγώνα του US Open, αλλά έφερε την ολική ανατροπή, η προηγούμενη φορά ήταν το 2011 και στην ημιτελική φάση όταν απέναντι στον Ρότζερ Φέντερερ με 6-7(7), 4-6, 6-3, 6-2, 7-5.Για τέσσερις σχεδόν ώρες χρειάστηκε να μείνει ο Τζόκοβιτς στο Arthur Ashe Stadium μέχρι να ξεπεράσει το εμπόδιο του Λάσλο Τζέρε (Νο.38) και να περάσει στη φάση των «16». Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Κροάτη, Μπόρνα Γκόγιο (Νο.105), που εκπλήσσει με την παρουσία του.Ο 25χρονος προέρχεται από τα προκριματικά και παίζει για πρώτη φορά στο κυρίως ταμπλό στο US Open, όπου μετρά τρεις νίκες στο 3-0, με τελευταία επί του Γίρι Βέσελι με 6-4, 6-3, 6-2.Εφόσον ο Τζόκοβιτς προκριθεί, στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Τέιλορ Φριτζ ή Ντομινίκ Στρίκερ.Ο Φριτζ (Νο.10) απέκλεισε με άνεση τον 18χρονο Τσέχο, Γιάκουμπ Μένσικ (Νο.206) με 6-1, 6-2, 6-0. O Στρίκερ μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά, απέκλεισε στα πέντε σετ και τον Γάλλο, Μπέντζαμιν Μπονζί με 2-6, 7-5, 7-6(4), 3-6, 6-2 συνεχίζοντας την εξαιρετική του πορεία.