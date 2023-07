Παρίσι 2024: Αποκαλύφθηκε η δάδα της Ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας

"Dessiner la Torche des Jeux est un rêve de créateur. Symbole de cohésion et de partage, elle est la véritable clé d’entrée des Jeux. Je l'ai voulue, simple comme un trait d’union et fluide comme une flamme." Mathieu Lehanneur designer français pic.twitter.com/xYuJQ2jGzO

[1/5]

Notre torche s'inspire de 3 marqueurs de #Paris2024



l’Égalité, qu’on retrouve dans sa symétrie parfaite

l’Eau, rappelée par les effets de relief et de lumière

l’Apaisement, avec la pureté de sa forme et de ses arrondis



On vous explique tout ça ⤵️