Η UEFA τιμώρησε τον Πρεστιάνι με έξι αγωνιστικές για ομοφοβική και όχι ρατσιστική επίθεση κατά του Βινίσιους
Δύο μήνες μετά την επίθεση του Τζιανλούκα Πρεστιάνι στον Βινίσιους κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, η UEFA κατέληξε στην τιμωρία που επιβλήθηκε στον Αργεντινό.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως τιμωρεί τον ποδοσφαιριστή των Πορτογάλων με ποινή αποκλεισμού έξι αγώνων, οι τρεις εκ των οποίων είναι με διετή αναστολή.

Αξίζει να σημειωθεί πως η UEFA κάνει λόγο για ομοφοβική και όχι ρατσιστική επίθεση, με τον Πρεστιάνι να έχει δηλώσει μετά το περιστατικό πως «δεν τον είπα (σ.σ. τον Βινίσιους) μαϊμού αλλά αδερφή».

Η ποινή συμπεριλαμβάνει και τη ρεβάνς ανάμεσα σε Αετούς και Βασίλισσα που είχε χάσει 20χρονος εξτρέμ, με την τιμωρία του να αφορά διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, η οποία όμως θα ζητήσει από τη FIFA να επεκταθεί και σε διεθνείς αγώνες - με τον Πρεστιάνι να είναι διεθνής με την Αργεντινή και να κινδυνεύει να χάσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Thema Insights

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

Best of Network

Δείτε Επίσης