Η UEFA τιμώρησε τον Πρεστιάνι με έξι αγωνιστικές για ομοφοβική και όχι ρατσιστική επίθεση κατά του Βινίσιους
Μετά από έρευνα της UEFA για το περιστατικό στο ματς της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης που είχε ως πρωταγωνιστές τον Βινίσιους και τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι ανακοινώθηκε η ποινή του Αργεντινού
Δύο μήνες μετά την επίθεση του Τζιανλούκα Πρεστιάνι στον Βινίσιους κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, η UEFA κατέληξε στην τιμωρία που επιβλήθηκε στον Αργεντινό.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως τιμωρεί τον ποδοσφαιριστή των Πορτογάλων με ποινή αποκλεισμού έξι αγώνων, οι τρεις εκ των οποίων είναι με διετή αναστολή.
Αξίζει να σημειωθεί πως η UEFA κάνει λόγο για ομοφοβική και όχι ρατσιστική επίθεση, με τον Πρεστιάνι να έχει δηλώσει μετά το περιστατικό πως «δεν τον είπα (σ.σ. τον Βινίσιους) μαϊμού αλλά αδερφή».
Η ποινή συμπεριλαμβάνει και τη ρεβάνς ανάμεσα σε Αετούς και Βασίλισσα που είχε χάσει 20χρονος εξτρέμ, με την τιμωρία του να αφορά διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, η οποία όμως θα ζητήσει από τη FIFA να επεκταθεί και σε διεθνείς αγώνες - με τον Πρεστιάνι να είναι διεθνής με την Αργεντινή και να κινδυνεύει να χάσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Benfica’s Gianluca Prestianni has been handed a six-match suspension - three of which are suspended for a probationary two-year period - by UEFA for homophobic conduct.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 24, 2026
Real Madrid forward Vinicius Junior alleged Prestianni had racially abused him during the Champions League…
