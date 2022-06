Η καρδιά του freerunning χτυπάει δυνατά στην Αστυπάλαια

Κλείσιμο

Μέχρι στιγμής, αυτή είναι η κατάταξη:

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Αστυπάλαια είναι για φέτος ο επίγειος παράδεισος του, δίνοντας μια φρέσκια πνοή στο διαγωνισμό καθώς οι πίστες -και όλο το format- σε σύγκριση με τα περασμένα χρόνια είναι τελείως διαφορετικά και αρκετά απαιτητικά πολλές φορές.Η πρώτη ημέρα βρήκε τους αθλητές να εξερευνούν τη Χώρα της Αστυπάλαιας, όπου συνεργάστηκαν άψογα μεταξύ τους και εξερεύνησαν με τον πιο δημιουργικό τρόπο τις όμορφες τοποθεσίες της. Από τις ταράτσες των σπιτιών, στα γραφικά στενά, μέχρι τους μαγευτικούς ανεμόμυλους οι 16 αθλητές έβαλαν τα δυνατά τους στο «» και γύρισαν τρία διαφορετικά βίντεο για να καταφέρουν να εντυπωσιάσουν τους κριτές με τις φοβερές δεξιότητές τους. Μέσα σε μία ολόκληρη ημέρα, ο κάθε ένας από αυτούς προσπάθησε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την ονειρεμένη τοποθεσία για να καταφέρει να συλλέξει πόντους, οι οποίοι θα τον βοηθήσουν στην τελική συνολική του βαθμολογία.Ο madman του street style -όπως τον αποκαλούν-, Dominic Di Tommaso από την Αυστραλία, έκανε κάποια από τα γνωστά του κόλπα, όπως τεράστια drops, ενώ ο βετεράνος Ed Scott επιστρέφει για να διεκδικήσει τον τίτλο στο Red Bull Art of Motion, αφού είχε βγει δεύτερος στις δύο τελευταίες διοργανώσεις. Από την άλλη, ο νεοφερμένος Stefan Dollinger από την Αυστρία ήταν σίγουρα πολύ ενθουσιασμένος, καθώς χαμογελούσε συνεχώς κατά τη διάρκεια που γύριζε τα κλιπ του και έφτασε μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας για να ρωτήσει τον Red Bull συναθλητή του, Δημήτρη Κυρσανίδη: «Να κάνω ένα ακόμα;».Οι Βρετανοί ηγήθηκαν της πρώτης ημέρας, με τον Ed Scott να έρχεται στην πρώτη θέση και να τον ακολουθεί από κοντά ο συναθλητής του Travis Verkiak.Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας, στο «Spot Challenge», ο κάθε αθλητής βρήκε το ταίρι του σε έναν βιντεογράφο και μαζί πέρασαν 4 δημιουργικές ώρες σε ένα προκαθορισμένο σημείο για να γυρίσουν το καλύτερο βίντεο 45-60 δευτερολέπτων.Το σημείο για αυτό το challenge επιλέχθηκε γιατί προσέφερε ένα πολύ διαφορετικό και ποικιλόμορφο playground για τους αθλητές, το οποίο αναβαθμίστηκε ακόμα περισσότερο για να προσφέρει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες στους αθλητές να κάνουν ευφάνταστα tricks. Η νεότερη γενιά αθλητών ξεκίνησε από νωρίς με τα γυρίσματα, με τη Noa Diorgina, τον Elis Torhall και τον Travis Verkiak να εκτελούν εκπληκτικά lines, ενώ μερικοί από τους πιο έμπειρους διαγωνιζόμενους, όπως ο Krystian Kowalewski και ο Archie Aroyan, πήραν το χρόνο τους για να σκεφτούν εξονυχιστικά το πλάνο τους και πώς θα το εκτελέσουν.Μετά από δυο μέρες μπορούμε να δούμε δύο αθλητές που ξεχωρίζουν, αλλά ακόμα όλοι έχουν πιθανότητα για να κερδίσουν. Οι κριτές θα έχουν δύσκολη δουλειά για να αποφασίσουν ποια είναι καλύτερα video από τις 16 φοβερές υποβολές των αθλητών.Η διάρκεια της επιλογής θα κρατήσει ολόκληρη την ημέρα καθώς οι κριτές θα λαμβάνουν τα video μέχρι το απόγευμα.. Ed Scott. Travis Verkiak. Shae Rudolph. Evgeny 'Archie' Aroyan. Elis Torhall. Lilou Ruel. Sydney Olsen. Miranda TibblingΤα clips από το exploration challenge είναι liveκαι έχετε την ευκαιρία να ψηφίσετε το αγαπημένο σας. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τιςστιςώρα Ελλάδας.Την Κυριακή στις 12 Ιουνίου, δείτε το livestream στοστο Facebook και στο TikTok στιςώρα Ελλάδας. Όλοι οι αθλητές θα διαγωνιστούν σε ένα combo style event. Έχουν τρεις προσπάθειες για να βγάλουν το καλύτερό τους trick μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.Μείνετε συντονισμένοιστο Instagram και στο TikTok για video από τις πρώτες δύο μέρες του διαγωνισμού!Το Red Bull Art of Motion, με υποστηρικτές το WHAT’S UP της COSMOTE και χορηγό επικοινωνίας την COSMOTE TV, συνεχίζει δυναμικά για τον μεγάλο παγκόσμιο τελικό.Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την υποστήριξη του Δήμου Αστυπάλαιας.Μάθετε περισσότερα στο