Στην Αστυπάλαια ο παγκόσμιος τελικός freerunning του Red Bull Art of Motion

Δύο μέρες έχουν απομείνει για να επιστρέψει στη χώρα μας ο κορυφαίος freerunning θεσμός, τoArt of Motion. Το πανέμορφο νησί της Αστυπάλαιας, από τις 9 έως τις 12 Ιουνίου, θα κατακλυστεί από 16 freerunners, οι οποίοι ταξιδεύουν από κάθε γωνιά του κόσμου για να εξερευνήσουν με τον πιο ευφάνταστο και δημιουργικό τρόπο την «πεταλούδα του Αιγαίου» και να πάρουν μέρος στην μεγαλύτερη διοργάνωση freerunning παγκοσμίως.4 ημέρες και τρία ιδιαίτερα challenges έρχονται να μαγέψουν θεατές και συμμετέχοντες στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος.3 challenges θα τεστάρουν τις δεξιότητες των αθλητών:• το «», όπου οι αθλητές θα εξερευνήσουν τη Χώρα για να ανακαλύψουν την τοποθεσία που τους ταιριάζει καλύτερα και να φτιάξουν ένα βίντεο που θα αναδείξει τις δεξιότητές τους.• το «», όπου κάθε αθλητής θα συνεργαστεί με ένα βιντεογράφο, ειδικό στο άθλημα, για να φτιάξει ένα εντυπωσιακό βίντεο 45-60 δευτερολέπτων. Όλοι οι αθλητές θα πάνε σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία και θα έχουν τρεις ώρες για να γυρίσουν το καλύτερο action κλιπ τους.• το «», οι αθλητές θα πραγματοποιήσουν σύντομα αλλά δυναμικά κόλπα με χρονικό όριο μόλις 10 δευτερολέπτων. Κάθε αθλητής θα έχει τρεις προσπάθειες για να πετύχει την καλύτερη δυνατή βαθμολογία.Αρχικά μπορείς να μένεις πάντα ενημερωμένος στα social media του @redbull. Μπορείς επίσης να μπαίνεις στο redbullartofmotion.com για καθημερινά updates, αλλά και την ευκαιρία να ψηφίσεις τα αγαπημένο σου video για το «People’s choice award». Τέλος, μην ξεχάσεις να συντονιστείς στο κανάλι του TikTok @redbullfreerunning στις 12 Ιουνίου για να δεις σε ζωντανή μετάδοση το «Live Challenge».Μόνο οι 5 πρώτοι αθλητές σε κάθε πρόκληση θα λάβουν βαθμούς από τους κριτές. Σε κάθε πρόκληση θα δίνονται πόντοι ως εξής:• 1ος = 7 πόντοι• 2ος = 5 πόντοι• 3ος = 3 πόντοι• 4ος = 2 πόντοι• 5ος = 1 πόντοςΣτο τέλος του τετραήμερου, οι βαθμοί θα αθροιστούν και ο αθλητής με την υψηλότερη βαθμολογία θα στεφθεί πρωταθλητής/τρια του Red Bull Art of Motion 2022.1. Krystian Kowalewski – Πολωνία2. Ed Scott – Ηνωμένο Βασίλειο3. Evengy 'Archie' Aroyan – Ρωσία4. Noa Diorgina – Ολλανδία5. Dominic Di Tommaso – Αυστραλία6. Travis Verkiak – Ηνωμένο Βασίλειο7. Bob Reese – ΗΠΑ8. Ella Bucio – Μεξικό9. Ryuya Kuwasaki – Ιαπωνία10. Lilou Ruel – Γαλλία11. Elis Torhall – Σουηδία12. Stefan Dollinger – Αυστρία13. Δημήτρης 'DK' Κυρσανίδης – Ελλάδα14. Sydney Olsen – ΗΠΑ15. Aiden Rudolph – ΗΠΑ16. Miranda Tibbling – ΣουηδίαΚαθώς το φετινό event αποτελεί κάτι τελείως το διαφορετικό και οι απαιτήσεις θα είναι πολλές, οι κριτές θα είναι ένα all-star lineup από θρύλους του freerunning: Ο head Judge Kie Willis, η τρεις φορές «Best Female» τουArt of Motion, Luci Romberg, ο ένας και μοναδικός Jason Paul, και οι Gabriel Nunez, Luis Alkmim και Alex Schauer.Το Red Bull Art of Motion, Astypalea Edition, με υποστηρικτές το WHAT’S UP της COSMOTE και χορηγό επικοινωνίας την COSMOTE TV, είναι λίγες μόνο ημέρες μακριά!Μάθε περισσότερα στο