Red Bull Art of Motion: Τέσταρε τις γνώσεις σου

Το Red Bull Art of Motion φέτος θα πραγματοποιηθεί στο νησί των Δωδεκανήσων από τις 9 μέχρι τις 12 Ιουνίου

Θέλεις να παρακολουθήσεις από κοντά το Red Bull Art of Motion ; Σκάναρε το QR code στις συσκευασίες Red Bull 250ml, παίξε το quiz και διεκδίκησε ένα τριήμερο ταξίδι στηνΤοεπιστρέφει πιο ανανεωμένο από ποτέ και οι καλύτεροι freerunners του κόσμου θα αναμετρηθούν σε ένα ολοκαίνουριο format, έχοντας ολόκληρο το νησί της Αστυπάλαιας ως playground! Από το Βενετσιάνικο κάστρο μέχρι και τους ανεμόμυλους στη χώρα, τα στενά δρομάκια και οι επίπεδες ταράτσες της Αστυπάλαιας προσφέρουν αμέτρητες επιλογές για lines και υπόσχονται τα πιο εντυπωσιακά άλματα & tricks από τους κορυφαίους 16 αθλητές στο μεγαλύτερο freerunning event του κόσμου.Για εσένα που σε συναρπάζει το freerunning και θέλεις να δεις από κοντά το Red Bull Art of Motion, σε καλούμε να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία λαμβάνοντας μέρος στον παρακάτωμε 3 απλά βήματα:- Σκάναρε το QR code που θα βρεις στο Red Bull 250ml- Παίξε το Quiz- Διεκδίκησε ένα ταξίδι στην Αστυπάλαια το 3ημερο 10 με 12 ΙουνίουΜπες τώρα εδώ και τέσταρε τις γνώσεις σου για την ιστορία του Red Bull Art of Motion παίζοντας το. Απάντησε σωστά και στις 5 ερωτήσεις και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις το τριήμερο ταξίδι στην Αστυπάλαια και να ζήσεις από κοντά το απόλυτο freerunning event από τις 10 μέχρι τις 12 Ιουνίου.Οι 5 νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέχρι τις 20 Μαΐου στο redbullartofmotion.com και θα ενημερωθούν μέσω email.