Οι καλύτεροι freerunners του κόσμου δίνουν ραντεβού στην Αστυπάλαια

Η μεγαλύτερη διοργάνωση freerunning παγκοσμίως, το Red Bull Art of Motion , επιστρέφει γιακαι αυτή τη φορά μας συστήνει έναν νέο παράδεισο του αθλήματος. Εκεί που τα Δωδεκάνησα συναντούν τις Κυκλάδες, εκεί που οι γαλαζοπράσινες παραλίες μαγεύουν τους επισκέπτες, εκεί που η Χώρα του νησιού έχει χαρακτηριστεί από τις πιο όμορφες και εντυπωσιακές του Αιγαίου… καλώς ήρθατε στο Red Bull Art of Motion στην Αστυπάλαια Η « πεταλούδα του Αιγαίου » για 4 ημέρες, από τις 9 μέχρι τις 12 Ιουνίου, θα μεταμορφωθεί σε μιαμε τα πιο όμορφα και γραφικά σημεία της Χώρας να μετατρέπονται σε ιδιαίτερες «πίστες». 16 από τους καλύτερους freerunners παγκοσμίως θα συναντηθούν στο νησί για να αγωνιστούν, αλλά κυρίως να γιορτάσουν το θεαματικό άθλημα του freerunning.Από τις 16 αυτές θέσεις, οι 2 θα καλυφθούν μέσω ενός online προκριματικού ο οποίος ξεκινάει σήμερα και πραγματοποιείται μέσω YouTube ή Vimeo. Οι αθλητές που θα καταφέρουν να κερδίσουν τις 2 αυτές θέσεις θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να βρεθούν ανάμεσα σε θρύλους του αθλήματος, όπως οι Dominic Di Tommaso, Jason Paul και Δημήτρης Κυρσανίδης.Να σου θυμίσουμε ότι οι προκριματικοί πέρυσι προσέλκυσαν συμμετοχές από περισσότερες από 50 χώρες και οι δύο αθλητές που προκρίθηκαν από αυτούς, ο Krystian Kowalewski από την Πολωνία και η Noa Diorgina από την Ολλανδία, ήταν και αυτοί που αναδείχθηκαν πρωταθλητές του Red Bull Art of Motion 2021.Ο πρωταθλητής του Art of Motion 2014 & 2015, Δημήτρης Κυρσανίδης, σχολιάζει: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιστρέφει το Red Bull Art of Motion και είναι πάλι στην Ελλάδα. Το νέο format είναι πολύ ενδιαφέρον, και η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούσα να δω αυτές τις αλλαγές στον διαγωνισμό, γιατί πολλές από αυτές είναι ιδανικές για τους freerunners και θα προσφέρουν high-level θέαμα & υλικό».1. Δημιούργησε ένα βίντεο με το καλύτερό σου line, διάρκειας 60 δευτερολέπτων max.2. Πρέπει να φαίνεσαι στο βίντεο & να είσαι εσύ εκείνος που εκτελεί το line. Όπως επίσης, και το πρόσωπό σου πρέπει να είναι ορατό καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο.3. Όλες οι σκηνές πρέπει να γυριστούν σε εξωτερικούς χώρους, όχι σε γυμναστήριο ή σε οποιοδήποτε άλλο ελεγχόμενο περιβάλλον.4. Δεν επιτρέπονται τα στρώματα και όλες οι προσγειώσεις σου πρέπει να είναι ορατές & ξεκάθαρες στο βίντεο!5. Ανέβασε το βίντεο σου στο YouTube ή στο Vimeo, κάνε copy το URL και ανέβασέ το στην φόρμα που θα βρεις στο RedBullArtofMotion.com πριν από τις 10 Μαΐου για να έχεις την ευκαιρία να είσαι ένας από αυτούς που θα επιλεχθούν.Για εσένα που σε συναρπάζει το freerunning και θέλεις να δεις από κοντά το Red Bull Art of Motion σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία λαμβάνοντας μέρος στον παρακάτω διαγωνισμό με 3 απλά βήματα:- Σκάναρε το QR code που θα βρεις στο Red Bull 250ml- Παίξε το Quiz- Διεκδίκησε ένα ταξίδι στην Αστυπάλαια το 3ημερο 10 με 12 ΙουνίουΟι 5 νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέχρι τις 20 Μαΐου στο redbullartofmotion.com και θα ενημερωθούν μέσω email.