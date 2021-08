Premier League, Λίβερπουλ-Μπέρνλι 2-0: Με ασίστ του Τσιμίκα στο 2/2 οι «Reds» - Δείτε τα γκολ

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cdp8fypbmfk1-sf)

υποδέχτηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/8) τηνκαι πανηγύρισε τη νίκη με 2-0, δεύτερη στα ισάριθμα πρώτα της ματς στην Premier League της τρέχουσας σεζόν. Ο Ζότα άνοιξε το σκορ μετά την ασίστ του Τσιμίκα στο 18', ενώ ο Μανέ στο 69' διαμόρφωσε το τελικό.Ο Γιούργκεν Κλοπ ξεκίνησε και πάλι βασικό τον Κώστα Τσιμίκα, όπως στην πρεμιέρα και την εκτός έδρας νίκη (0-3) επί της Νόριτς, ενώ ντεμπούτο ως βασικός στην Premier League έκανε και ο 18χρονος Χάρβεϊ Έλιοτ.Ο Σον Ντάις, από την πλευρά των φιλοξενούμενων, επέλεξε... old school ενδεκάδα. Όχι τόσο στη διάταξη του 4-4-2, αλλά στους αριθμούς στις φανέλες των παικτών που ήταν από το 1 ως το 11... against modern football.Το You 'll never walk alone ήχησε ξανά στο γεμάτο Άνφιλντ για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού και για πρώτη φορά μετά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, προσφέροντας μια ανατριχιαστικά όμορφη στιγμή.Η Λίβερπουλ ξεκίνησε το ματς, έχοντας τον έλεγχό του. Η κεφαλιά του Ζότα στο 3' πέρασε άουτ, ενώ ο Τσίμικας δεν πρόλαβε στο δεύτερο δοκάρι τη σέντρα του Σαλάχ με το αριστερό από δεξιά στο 8'.Ο 25χρονος Έλληνας διεθνής μπακ έκοψε σωτήρια για τους γηπεδούχους τον Γκούντμουντσον, πριν εκείνος βρεθεί τετ-α-τετ με τον Άλισον και έβγαλε την ασίστ στο γκολ με το οποίοι άνοιξαν το σκορ στο 18'.Με εξαιρετική σέντρα έστειλε την μπάλα συστημένη στο κεφάλι του Ζότα, ο οποίος με εξαιρετική γυριστή κεφαλιά στην κίνηση νίκησε τον Πόουπ για το 1-0. Πάρε-βάλε από τον «Τσίμι» στον Πορτογάλο.Ο ΜακΝιλ στο 20' απείλησε για τους Κλάρετς, αλλά ο Άλισον ήταν ετοιμότητα στο σουτ που εξαπέλυσε (όπως και στην κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, δευτερόλεπτα πριν το γκολ).Ο Σαλάχ σκόραρε στο 26ο λεπτό, αλλά το γκολ σωστά δεν μέτρησε καθώς ήταν οφσάιντ ο Αιγύπτιος. Ο Μανέ ύστερα από πέντε λεπτά (31') προσπάθησε στην κίνηση να νικήσει τον Πόουπ, ανεπιτυχώς ωστόσο.Το μοναδικό λάθος του Άλισον στο πρώτο μέρος παραλίγο να φέρει την ισοφάριση. Έπειτα από άστοχη έξοδο του Βραζιλιάνου, ο Ταρκόβσκι έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ στο 45'.Η Λίβερπουλ ανέβασε ταχύτητα στο δεύτερο μέρος. Ο Ζότα στο 56' έβγαλε με εξαιρετικό τούνελ στον Μανέ, ο οποίος με τη μία γύρισε. Το πλασέ του, όμως, ήταν αδύναμο και η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Πόουπ.Στο 58' ο Φαν Ντάικ που είχε προωθηθεί έκανε το σουτ, ο Μανέ όμως βρήκε... αέρα και η μπάλα πέρασε λίγο έξω. Ο Γιούργκεν Κλοπ, χωρίς γυαλιά εδώ και λίγες εβδομάδες, δεν μπορούσε να καμουφλάρει το άγχος του.Το απέβαλε στο 69ο λεπτό όταν σε μια εξαιρετικά οργανωμένη επίθεση και ανάπτυξη από αριστερά προς τα δεξιά, ο Αλεξάντερ-Άρνολντ τσίμπησε την μπάλα και ο Σενεγαλέζος εκτέλεσε με τη μία για το 2-0.Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μάτιπ, Φαν Ντάικ, Τσιμίκας (90+2' Γκόμεζ), Έλιοτ, Χέντερσον, Κεϊτά (81' Τιάγκο), Σαλάχ, Ζότα (81' Φιρμίνο), Μανέ.Πόουπ, Λόουτον, Ταρκόβσκι, Μι, Τάιλορ, Γκούντμουντσον (80' Πίτερς), Μπράουνχιλ, Κορκ, ΜακΝιλ, Γουντ (75' Ροντρίγκεζ), Μπαρνς.